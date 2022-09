El presidente declaró feriado por el ataque a Cristina

A

lberto Fernández confirmó en cadena nacional que este viernes será feriado después de que la vicepresidenta Cristina Fernández fuera gatillada en la puerta de su departamento en Recoleta.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2022 Intentaron matar a Cristina

“He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra Vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos”, expresó el presidente.





Y agregó: “Es un hecho de enorme gravedad. El más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia. Cristina sigue viva porque el arma no se disparó a pesar de haber sido gatillada”.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2022 Repercusiones entrerrianas tras el atentado a Cristina

Posteriormente indicó: “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los hombres y mujeres de la república. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio de distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos”.

DNU disponiendo feriado nacional para hoy para que la ciudadanía pueda expresar su profundo repudio al atentado contra @CFKArgentina y se manifieste en defensa de la paz y la democracia. pic.twitter.com/uN0M1KKnoh — Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 2, 2022

“La paz social ha sido alterada, hay que desterrar la violencia del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad”, añadió.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2022 ¿Quién es el que quiso matar a Cristina?

Para concluir, el mandatario reveló: “Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido”.

CADENA NACIONAL - Mensaje del Presidente de la Nación, Alberto Fernández (@alferdez). https://t.co/dg2UDugDaz — Casa Rosada (@CasaRosada) September 2, 2022

Los alcances del feriado nacional



Según consignó TN en relación con los alcances del feriado nacional, el servicio de transporte público automotor funcionará con esquema de día domingo con refuerzo de frecuencias.

Mensaje del presidente Alberto Fernández (@alferdez) por Cadena Nacional desde la Residencia de Olivos.https://t.co/bHXUQbG4re pic.twitter.com/W2bih9bhQm — Casa Rosada (@CasaRosada) September 2, 2022

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), envió un comunicado oficial en el que confirmó que todos los encuentros programados para de este viernes quedan suspendidos, entre ellos, el que Patronato debía disputar frente a Unión en Paraná.

La #LigaProfesional repudia lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y comunica la suspensión de la actividad programada para hoy viernes 2 de septiembre, tanto de los partidos de Primera División como de Reserva. — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 2, 2022

“La AFA expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino”, publicaron desde la Casa Madre del fútbol argentino en las redes.