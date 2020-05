Las ciudades entrerrianas que habilitaron la hora libre

E

ste lunes el gobernador Gustavo Bordet decretó la posibilidad de realizar salidas recreativas o de esparcimiento en el territorio de Entre Ríos, en base a un protocolo del ministerio de Salud que cada municipio deberá respetar y adecuar a las características de su localidad.

Varios intendentes adhirieron entre este lunes y martes a la normativa provincial. El de la capital provincial, Adán Bahl, ya firmó el decreto, que se hará público este martes al mediodía, y en declaraciones a la prensa se refirió a la "hora libre" en Paraná.

Paraná por edades

"Hemos emitido el decreto que regula las salidas. Está firmado desde hoy temprano y la reglamentación está en línea con lo que disponen el gobierno nacional y provincial", anticipó el intendente paranaense.

Bahl adelantó que las salidas serán en horarios estipulados por edades. De 11 a 14 horas podrán hacerlo solamente los adultos mayores de 60 años, "temprano para que no tengan que exponerse al frío", consideró. Y agregó que "para los más chicos hemos buscado horarios que no interfieran con otras actividades como las escolares".

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Bordet autorizó la hora libre en Entre Ríos

Además, indicó que el municipio está trabajando en plazas y lugares donde hay juegos infantiles, "estamos precintando para evitar la tentación de usarlos".



"No por DNI, es muy difícil. Siempre hemos buscado la perspectiva de edades", contestó el intendente sobre la organización local de las salidas.

Finalmente, Bahl insistió en pedirle "a la población que sigamos teniendo el respeto al aislamiento. Somos grandes, estamos en una pandemia, tenemos que cumplir, no podemos esperar al policía que haga un acta. Apelo al sentido común, la solidaridad y la responsabilidad de los paranaenses", cerró.

Concordia, cerca de la casa

Este lunes, el intendente concordiense Alfredo Francolini rubricó el respectivo decreto municipal y la medida entra en vigencia a partir de este martes.





“Hoy en Concordia tenemos una situación epidemiológica controlada. Ésto nos permite avanzar en una administración responsable y gradual del Aislamiento Social Preventivo", expresó y pidió que cada vecino haga la salida "dentro del radio de su vivienda, de acuerdo a lo que se estipula en el decreto nacional. Y siempre usando tapabocas o barbijo casero".



"Los espacios públicos como San Carlos o la Costanera no están habilitados para realizar estas salidas ni para concentraciones de gente", dijo Francolini en Concordia.

En el decreto municipal se especifica que las salidas de esparcimiento deben realizarse en horario diurno, entre las 9 y las 18 horas, con una duración máxima de 60 minutos por día, y cumpliendo la limitación de los 500 metros en torno al domicilio.

En Concordia las personas que salgan por razones de esparcimiento deberán guardar un distanciamiento físico entre peatones no menor de 2 metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, "quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente, o personas con dificultad motriz o similar que le impida desplazarse sin la compañía de un asistente".

Además, “queda prohibido el uso de juegos infantiles y/o aparatos dispuestos en espacios públicos para hacer actividad física”.

Colón en espacios públicos cercanos

La Municipalidad de Colón también ya adhirió al Decreto Provincial y ha previsto algunas reglas de conducta. Las salidas de los colonenses serán en el horario de 8 a 19. El horario recomendado para adultos mayores es de 11 a 16. El recorrido, en tanto, es hasta 500 metros de distancia del domicilio de residencia.

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Una ciudad da hora libre y otra la suspende por posible contagio

También en Colón hay uso obligatorio del tapaboca en las salidas y un máximo de 2 personas del grupo estrecho de contacto. Los menores de 16 años "siempre acompañados", aclaró el municipio.



En la localidad de la Costa del Uruguay podrán aprovecharse los espacios públicos cercanos al domicilio, siempre que estén dentro de los 500 metros.

Chajarí, días por edades



En Chajarí también quedó habilitada la "hora libre". El protocolo contempla que para hacer uso de la salida de esparcimiento no se requerirá permiso de circulación, pero los vecinos deberán salir con su Documento Nacional de Identidad. Se podrán hacer actividades de caminata, trote y ciclismo.

Podrán realizarse, de 14 a 16 horas, los siguientes días. Martes, jueves y sábado: salida de jóvenes y adultos, en forma individual. Miércoles, viernes y domingo: salida de niños y niñas de hasta 12 años de edad, en compañía de una persona mayor conviviente. La duración máxima de las mismas es de 1 hora.

La gestión de Pedro Galimbert estableió circuitos de esparcimiento en distintos sectores de la ciudad. Quien haga uso de esta excepción deberá optar por el más cercano a su domicilio. Los circuitos establecidos son: Av. 9 de Julio, desde Lombardía hasta Av. 28 de Mayo. Av. Alem esquina Av. 9 de Julio hasta Autovía Nacional N°14. Av. Dr. Casillas desde Av. 28 de Mayo hasta Arco de Acceso a la ciudad. Playón polideportivo municipal y predio de la ex Estación del Ferrocarril. En estos espacios no está permitido el uso de juegos infantiles y gimnasios.



Por su parte, los adultos mayores de 60 años podrán efectuar actividades de caminata y trote los días martes, jueves y sábado, de 9 a 11 horas, en los mismos circuitos y con la misma duración que la indicada anteriormente.

Podrán hacer uso de esta salida las personas que no presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares y que no tengan afecciones tales como diabetes, ya que son la población con mayores riesgos en caso de contagio. Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o gerontológicas no podrán realizar estas salidas.

Lo que dice el archivo Abril, 2020 Las ciudades entrerrianas que ya piden hora libre

En cuanto a las actividades de Ciclismo, las mismas podrán efectuarse de 13 a 16 horas los días martes, jueves y sábado para jóvenes y adultos, en forma individual en circuitos de ciclismo y caminos rurales del ejido de la ciudad de Chajarí. La duración máxima de la actividad también deberá ser de 1 hora.



La Paz



El intendente paceño Bruno Sarubi se limitó a adelantar este lunes que se habilitarán las salidas de esparcimiento en la ciudady que "una vez que se apruebe el protocolo de seguridad que se envió a la provincia la semana pasada, informaremos las medidas en que las salidas serán dadas".

Federación con su primer día

La ciudad de Federación vivió en la tarde de este lunes su primera jornada de aplicación y fue calificada como "muy exitosa" por las autoridades municipales. "Hubo buena recepción de los vecinos, que cumplieron con las recomendaciones brindada por las autoridades y los horarios establecidos", indicó la comuna.

Las caminatas recreativas en la ciudad continúan "exclusivamente en los siguientes días y horarios":



Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 16: Niños/as (de 2 a 12 años), acompañada por un adulto.

Martes, jueves y sábado, de 13 a 16: Adolescentes y Adultos.

El municipio recomienda la Costanera como lugar para las caminatas, y además hay lugares habilitados como desde la Bici senda (Barrio San Cayetano) hasta Calle Domingo Perón y San Lorenzo (comienzo circuito aeróbico).