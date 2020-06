Entre Ríos endurece cuarentena sin volver a fase 1

El gobierno fortalece los controles pero no vuelve a la fase 1 de cuarentena.

A

nte el incremento de casos de coronavirus en la provincia, principalmente en Paraná, surgieron rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Gustavo bordet decretara el regreso a la fase 1 de la cuarentena. Sin embargo, el mandatario y funcionarios desmintieron las versiones, pero sí señalaron que serán muy estrictos con los controles.

Este jueves, al ser consultada al respecto, la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, aseguró que “no está en la consideración del gobernador, Gustavo Bordet, que Entre Ríos vuelva a fase 1” y en tal sentido explicó que “se tomarán medidas cuando se presenten situaciones como la que se dio en Paraná, en Santa Ana, en Islas, o en su momento, como ocurrió en Colón”.

“Cuando se note la multiplicación de contagios en algunas zonas, se tomarán medidas respecto de esas zonas, pero no sobre la provincia entera porque hay Departamentos donde hace muchos días en los que no hay nuevos casos, e incluso algunos en los que no hay ningún caso como Villaguay, Victoria, Federal o Feliciano”, argumentó la ministra.

En tal sentido, en declaraciones a Canal Once opinó que “no se justifica la medida de regresar de fase, pero sí extremar los cuidados para evitar los contactos”. “Hasta que haya una vacuna, tenemos que internalizar que debemos guardar distanciamiento y protegernos a nosotros mismos y a los demás", sentenció.

Consultada respecto de las medidas ante la nueva situación epidemiológica, Romero confirmó que “a partir del decreto del gobernador, se continuará en Paraná con las restricciones que ya se habían establecido días pasados y en cuanto a la circulación de la administración pública, se harán guardias mínimas y se suspenden los plazos de los procesos administrativos hasta el 3 de julio inclusive”.

Rosario Romero señaló que habrá más controles pero que no se vuelve a fase 1.

Según aclaró, “durante estos días habrá guardias que aseguren la atención de las urgencias y no ingresarán nuevos trámites que no tengan este carácter de urgente”.

“Habrá personal en las oficinas, pero en menor cantidad, porque el propósito es disminuir la circulación de personas en Paraná y provocar la posibilidad de disminución de circulación del virus”, justificó Romero, al recalcar: “Hasta ahora tenemos circulación por conglomerado y tenemos que evitar que haya circulación comunitaria”.

“Hay que respetar el distanciamiento, y como en las oficinas conviven entre dos y tres personas, es necesario que estemos con tapabocas”, acotó.

Por otra parte, reiteró que se mantienen los controles sanitarios en los pasos fronterizos y puestos camineros de ingreso a la provincia. “En Paraná, ante el aumento de casos, se hizo un anillo que establece un control antes del ingreso a Oro Verde, sobre el kilómetro 16 de la Ruta 18, sobre Ruta 12, y en el Túnel Subfluvial; lo que fue acordado entre la Policía de Entre Ríos y los intendentes de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda”, explicó.