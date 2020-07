Analizan la imagen de intendentes entrerrianos en Facebook

L

a consultora Pulso analizó la imagen de 20 intendentes entrerrianos en Facebook a partir de las repercusiones de sus publicaciones. El ganador resultó ser el de Federación, Ricardo Bravo (PJ). El último, Gabriel García de Villa Paranacito (PJ), quien ni siquiera hizo un posteo en esa semana; anteúltimo, Martín Oliva, de Concepción del Uruguay (PJ).

Estudio

El ranking tiene en cuenta las publicaciones realizadas en Facebook durante una última semana (del 13 al 20 de julio) de una veintena de intendentes de localidades cabeceras de departamento y algunas otras con poblaciones numerosas.

El informe contempla la cantidad de reacciones (me gusta, me enoja, me encanta, me divierte y me asombra) y demás interacciones como compartidas y comentarios para llegar a un ratio de engagement que calcula el promedio de interacciones en base a la cantidad de publicaciones en la red social más popular de Entre Ríos.



El informe de la consultora señala que "existen varios aspirantes a la gobernación en el listado y será interesante ver la inversión extra que cada uno realice para aumentar visibilidad provincial en un período no muy lejano”. Ese interés por mostrarse es "algo que ya hemos estado observando en algunos casos", indicaron los especialistas.

Entre los 20 se cuentan cuatro que ya han circulado como pretendientes de la gobernación. Tres de ellos se encuentran entre los cinco primeros puestos: Adán Bahl de Paraná (PJ), que está segundo; Darío Schneider, de Crespo (Cambiemos), que quedó cuarto; y Pedro Galimberti, de Chajarí (Cambiemos), que figura quinto.



El otro que quiere ser gobernador es Martín Piaggio, de Gualeguaychú (PJ), que se posicionó en un lejano décimo lugar.

Engagement



En el mundo del marketing digital, el engagement se relaciona con la interacción. Se define como "el nivel de interacción y compromiso que tienen los usuarios con las marcas en redes".



Matías Micheloud, el director de Pulso, comentó que la idea del informe también es analizar cuestiones cualitativas y poder brindar asesoramiento para un mejor impacto, contemplando que la tendencia en redes es potenciar la “publicidad focalizada”.

Y más aún en tiempos de crisis con al aumento de la negatividad en el humor social, cuando “no es recomendable” comunicar masivamente el mismo mensaje sin aplicar segmentaciones. La consultora advierte que la pandemia "muy probablemente provocará una reformulación en la manera de realizar las próximas campañas políticas”.

“Si el tiempo que vamos a tener que convivir con el virus se prolonga como se viene suponiendo, todo indica que tomarán preponderancia los líderes digitales”, concluyeron.



El ranking completo

1- Ricardo Bravo – Federación

2- Adán Bahl – Paraná

3- Rafael Cavagna – Nogoyá

4- Dario Schneider – Crespo

5- Pedro Galimberti – Chajarí

6- Alfredo Francolini – Concordia

7- Bruno Sarubi – La Paz

8- José Luis Walser – Colón

9- Damián Arévalo – San José de Feliciano

10- Martin Piaggio – Gualeguaychú

11- Federico Bogdan – Gualeguay

12- Juan Carlos Darrichón – Diamante

13- Luis Alberto Schaaf – Rosario del Tala

14- Gustavo Bastian – San José

15- Gerardo Chapino – Federal

16- Lucas Larrarte – San Salvador



17- Domingo Maiocco – Victoria

18- Claudia Monjo Intendente – Villaguay

19- Martín Oliva – Concepción del Uruguay

20- Gabriel Agustín García – Villa Paranacito