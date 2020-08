Reclamo al nuevo presidente de la Caja

L

a Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) presentó el primer reclamo al nneuvo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, quien asumió la semana pasada tras la renuncia de Daniel Elías, que dejó el organismo tras 17 años.

El gremio docente difundió este lunes un comunicado en el que exigió al nuevo titular del organismo previsional que acelere los trámites iniciados por sus agremiados para acceder al beneficio de la jubilació. "Hace un tiempo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos anunciaba los beneficios y bondades de un nuevo sistema 'on line' para la realización de todo tipo de trámites, con emisión de turnos y gestión de información directamente de la Caja con otros organismos como CGE, Afip, Anses, etc", señalaron en la nota firmada por Marcelo Pagani y Sergio Blanca, titular y secretario de Jubilados del gremio.

En esa línea, agregaron que "lo que en un primer momento se pensó como una forma de facilitar la recolección de toda la documentación requerida para trámites, parece haberse transformado —tal como lo pensamos en su momento— en un método para prolongar el recorrido de la documentación a través de las distintas oficinas de la Caja, “estirando” el otorgamiento de los beneficios jubilatorios de muchísimos trabajadores y trabajadoras"

"Si bien la actual pandemia justifica hasta cierto punto las demoras en la recepción y tramitación de los expedientes, no podemos permitir que se utilice como toda excusa para esas demoras. Los trámites de inicio de jubilaciones y pensiones siguen acumulándose. Desde hace casi dos meses no tenemos posibilidad de acceso a turnos para su presentación y los escasos turnos otorgados no se han habilitado hasta el momento. También causa mucha preocupación y nos resulta inadmisible que los “turnos personales” que comenzó a conceder la Caja desde la semana pasada, se están otorgando para febrero de 2021", dijeron luego.

Finalmente, plantearon que "las y los trabajadores que se han desempeñado 25, 30 años o más no pueden seguir viendo cómo, por decisiones políticas, el otorgamiento de sus jubilaciones y la resolución de otros trámites en este organismo incumplen los plazos normativos"

"Instamos a las nuevas autoridades a implementar una rápida solución a esta problemática. No admitiremos de ninguna manera que se sigan vulnerando nuestros derecho", cerraron.