Cresto piensa que va a decidir Bordet

l Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Enrique Cresto, dialogó con medios entrerrianos desde sus oficinas en Buenos Aires sobre la importancia de la obra pública en la recuperación del país en la post pandemia y el devenir político en Entre Ríos. Al respecto, se alineó al gobernador y presidente del PJ entrerriano Gustavo Bordet, respecto de las candidaturas para las elecciones nacionales de medio término.

Federalismo

“El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis nos encomendaron la misión de llevar obras de agua y saneamiento a todo el país. Con esa premisa trabajamos todos los días, muchas veces en reuniones virtuales desde nuestras oficinas; pero también recorriendo el país y trabajando en el territorio con los gobernadores y los intendentes; porque es ahí donde uno puede ver de primera mano la realidad de los problemas que enfrentan y dimensionar mejor la transformación que representa cada obra en marcha”, señaló Cresto.

“Este proceso de generación de empleo y mejor calidad de vida a través de la obra pública se está fortaleciendo en toda la Argentina y será aún más importante en la etapa que viene, cuando finalmente podamos dejar la pandemia atrás”, subrayó el titular del Enohsa.



“Es un tema que venimos trabajando articuladamente con los ministros y funcionarios del gabinete presidencial. Es mucho lo que hay que hacer para sacar adelante al país, y en un modelo federal y participativo como el que propone Alberto Fernández los intendentes y gobernadores son actores principales en este proceso”, remarcó.

Escenario político en Entre Ríos



“Con el gobernador Gustavo Bordet venimos trabajando juntos en muchos temas que son importantes para Entre Ríos, tanto en lo que hace a nuestra función específica en el Enohsa como en todo lo que podamos dar una mano para ayudar al Gobernador y a los entrerrianos”, señaló Cresto.





“En la recuperación de la Argentina, Entre Ríos tiene una oportunidad histórica de crecer y fortalecerse como una provincia modelo. Bordet tiene una muy buena relación con el Presidente y está haciendo bien las cosas, ante el enorme desafío de gobernar en estos tiempos de pandemia y después de las consecuencias que dejaron los cuatro años de crisis y recesión del gobierno de Mauricio Macri", evaluó.



"Todos estamos muy esperanzados en que este trabajo conjunto con Nación sea el punto de apoyo para el despegue definitivo de Entre Ríos”, reveló el concordiense.



“En este escenario, lo mejor que podemos hacer los peronistas, principalmente quienes ejercemos funciones de responsabilidad, es acompañar y apoyar al Gobernador”, dijo Cresto.

“Y digo esto tanto en lo que hace a la gestión como en la definición de estrategias políticas”, agregó. “Hoy el esfuerzo de todos tiene que estar en resolver los problemas reales y urgentes de la gente que más sufre las consecuencias de esta pandemia", insistió.

A la vez, convocó a que "más adelante, al momento de definir proyectos electorales, tenemos que acompañar al conductor del gobierno y del Partido Justicialista, que es Bordet, para que diseñe la mejor estrategia para las legislativas del año que viene".

"Es importante entender que no es momento de plantear objetivos personales si no priorizar los del conjunto y que políticamente no hay 2023 si no hay 2021, así que el fortalecimiento de la unidad y la visión profunda de la realidad del país son clave en las definiciones que vienen”, argumentó.

Concordia en la agenda de Nación



“Días pasados estuvimos trabajando con el intendente Alfredo Francolini en diferentes temas que tienen que ver con obras y proyectos para Concordia. Más allá de lo que uno hace desde el lugar que le toca, Concordia está muy presente en la agenda de Nación y es una de las Capitales Alternativas elegidas por el Presidente en el programa nacional Democracia Federal”, recordó Cresto.

“Ahora estamos en momentos de planificación, de gestión y definición de prioridades. Con la ventaja que representa conocer la realidad de la ciudad y contar con un gran equipo para trabajar y gestionar entre todos. Y si bien preferimos ser responsables y muy prudentes al momento de los anuncios, estamos trabajando mucho para que los próximos años sean una etapa de obras y realizaciones que consolidarán definitivamente la transformación positiva de Concordia”, concluyó el funcionario de Alberto Fernández.