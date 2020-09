Impuesto a la riqueza: entrerrianos empezaron el debate

L

os representantes de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, Blanca Osuna (ambos del PJ) y Atilio Benedetti (Cambiemos) integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, donde este miércoles se produjo el primer debate sobre el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas.

La iniciativa del Frente de Todos pretende cobrar un impuesto extraordinario a las 12.000 personas más millonarias del país por única vez para financiar la emergencia sanitaria y asistencia social. Instaura un “aporte solidario y extraordinario” por única vez sobre patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos, mediante una escala progresiva desde el 2% hasta el 3,5%.

A su vez, las tenencias financieras en el exterior, si no traen al país un mínimo del 30% de esos bienes, pagarán un 50%

Lo que dice el archivo Agosto, 2020 Presentaron el Impuesto a la Riqueza en el Congreso

Los tres entrerrianos manifestaron sus posturas en el debate de comisión.



Marcelo Casaretto, coautor del proyecto, pidió "que por una vez, el esfuerzo lo hagan quienes están arriba en la pirámide social, y que aunque sea una vez los costos de una crisis no caigan sobre los trabajadores o los jubilados".

"A nadie le va a interesar aportar más recursos al Estado, pero tampoco le preguntan a un trabajador o a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o le descuentan el impuesto a las Ganancias. Tenemos un esquema donde la carga cae sobre el consumo y no sobre los patrimonios, y eso lo tenemos que cambiar", consideró el entrerriano.

Casaretto subrayó que quienes pagarán el aporte "son los que están en la pirámide de la sociedad". "Es de estricta justicia este aporte solidario y obligatorio por única vez. Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra ni atenta contra la inversión. No sé si es un buen o mal momento, pero es necesario", enfatizó.



Osuna, por su parte, recordó que "los chicos y las chicas del secundario van a ser beneficiarios de esta ley y de la aplicación del Fondo que se constituya a partir de los aportes de los ricos de la Argentina, para que quienes están quedando en el camino puedan ser acompañados".





Sobre las críticas de la oposición de que el proyecto es "cortoplacista", la peronista entrerriano dijo que "cuando llegue el momento de discutir una reforma tributaria, como parte de las metas que el propio ministro de Economía Guzmán ha planteado, seguramente vamos a poder seguir discutiendo estas cosas. Pero ahora, las y los jóvenes nos interpelan. No tienen sindicatos que los representen, son los que están quedando en la calle".



"Los que representan a los más ricos de la Argentina, a quienes les estamos pidiendo un aporte de emergencia, no se avergüencen de representarlos, porque eso también es la política", desafió Osuna.

Y concluyó: "por eso celebro este proyecto, porque sabemos a quienes representamos".

El radical Benedetti también expuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y consideró que “se trata de un nuevo impuesto” que tendrá un impacto negativo en todos aquellos sectores que tienen la posibilidad de invertir, de generar actividad económica y empleo. Este aporte implicará “pan para hoy, pero hambre para mañana”, advirtió.

“Muchos impuestos se implementaron por única vez, pero llegaron para quedarse”, dijo y mencionó el Impuesto al Cheque y el Impuesto a las Ganancias, que data de la década del 30.



“Creo que es una muy mala señal para quienes creemos que en la Argentina la pobreza se reducirá cuando haya más empleo, más empresas que invierta”, afirmó Benedetti.

El diputado de Cambiemos comparó y puso como ejemplo que en Chile se está discutiendo un impuesto a quienes tienen un patrimonio de 22 millones de dólares, pero acá esa cifra se reduce a 1,5 millones y “va a terminar afectando a todos aquellos que tienen posibilidades de invertir y que están haciendo un enorme esfuerzo para soportar los efectos de la pandemia”.

“No vamos acompañar este impuesto que claramente afecta a la generación de trabajo”, afirmó el legislador.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2020 Por qué Benedetti no quiere impuesto a la riqueza