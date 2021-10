Qué dijeron los entrerrianos de la frustrada sesión en Diputados

E

ste martes no se pudo desarrollar el debate en la Cámara de Diputados ya que el bloque de la oposición no dio quorum y se levantó la sesión donde se tratarían cuatros temas entre los cuales se encuentra el de Etiquetado Frontal de los Alimentos. Mientras el oficialismo explicó que el debate no se dio porque "no aceptamos la extorsión", desde la oposición resaltaron que con esta medida "se terminó la escribanía".



El bloque oficialista, que lidera Máximo Kirchner, había convocado el encuentro presencial para este martes a las 11. El Frente de Todos (FdT) logró la presencia de 122 diputados en el recinto, número insuficiente para que se desarrolle el debate en el recinto por lo que, finalmente, la sesión convocada por el FdT para el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos se levantó por falta de quórum. Sólo dos radicales mendocinos, Claudia Najul y Federico Zamarbide, asistieron al recinto y fueron aplaudidos por la bancada del FdT. De este modo Juntos por el Cambio (JXC) logró su objetivo de desactivar el debate y ahora se intentará lograr un acuerdo para sumar la discusión a un temario de común a tratarse a partir de la semana próxima, propuesta que había hecho el propio espacio opositor desde los sectores del radicalismo.

Lo que dice el archivo Octubre, 2021 Etiquetado Frontal: ¿cómo votan los 9 diputados entrerrianos?

El temario de la convocatoria impulsada por el oficialismo incluía, además, otras iniciativas, como la que propone políticas transversales para las personas en situación de calle y otro referido a medidas vinculadas con la actividad de la vitivinicultura.

A último momento la oposición planteó incorporar el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán.

"Vuelven a ser los mismos de siempre, los que endeudaron el país", expresó el líder del bloque oficialista.

"Había cuatro temas para sesionar y ninguno para contrabandearles un temita como hacen ellos. Ellos querían tratar temas que no tenían siquiera despacho de comisión", dijo Máximo Kirchner, que agregó: "Las leyes no son una creación propia. ¿Tan difícil era sentarse hoy a hacer una sesión para votar Etiquetado Frontal, la situación de los trabajadores de la vid y de la gente en situación de calle?".

La campaña a favor de saber qué contiene cada envase. Los niños suelen ser los mayores perjudicados. "Lamentablemente han dejado pasar la oportunidad. Lo que uno observa y ve es que la oposición está en una y en la que está no es la que le interesa a la mayoría de la gente", dijo Máximo Kirchner.



Acto seguido, Sergio Massa les pidió perdón a las organizaciones de la sociedad civil que fueron al Congreso a acompañar la sanción de la ley y dio por concluida la frustrada sesión.

Postura de la oposición



Desde la red social Twitter, en la cuenta @prodiputados, los legisladores opositores esgrimieron su argumento por el cual no accedieron al debate. "Después de la negativa del oficialismo a ampliar el temario de la sesión, los diputados del PRO nos reunimos y pedimos que se traten los proyectos que reflejan la demanda de las urnas", tuitearon.

Después de la negativa del oficialismo a ampliar el temario de la sesión, los diputados del PRO nos reunimos y pedimos que se traten los proyectos que reflejan la demanda de las urnas. pic.twitter.com/qBEU7U4wWw — PRO Diputados (@prodiputados) October 5, 2021

En tanto, el diputado santafesino de JXC Luciano Laspina fue más contundente: "Se terminó la "escribanía", el Frente de Todos no consiguió el quórum para imponer su agenda", tuiteó.

Con críticas al FdT, hizo referencia a la fallida sesión y explicó que "desde JxC ofrecimos dar quórum a cambio que se inicie el debate de boleta única, reforma de la ley de alquileres y emergencia y esencialidad educativa".

Los radicales Claudia Najul y Federico Zamarbide fueron los únicos opositores en asistir al recinto.



Postura entrerriana

Los nueve representantes de la provincia en la Cámara Baja habían dado su parecer sobre el tratamiento del proyecto de Ley que encabezaba la lista del debate de este martes. Siete adelantaron que estaban a favor del Etiquetado Frontal de los Alimentos, mientras que Alicia Fregonese se mostró en contra y de Gustavo Hein aún no se conocía posición. No obstante, sin debate posible, los legisladores dieron sus argumentos y se expresaron sobre la falta de quorum que evitó, justamente, la discusión planteada. La candidata a renovar su banca del FdT en las próximas elecciones, Carolina Gaillard, señaló que en JxC "priorizan la especulación política en lugar de tratar temas importantes para la gente", y le agregó un video argumentativo a su publicación en la red social.

JxC no quiso dar quórum y no pudimos tratar #LeydeEtiquetadoFrontal, derechos para personas en situación de calle ni el Régimen previsional vitivinícola



Priorizan la especulación política en lugar de tratar temas importantes para la gente#LeyDeEtiquetadoYA @diputados_todos pic.twitter.com/otW7tOVby6 — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) October 5, 2021

La exintendenta de Paraná, Blanca Osuna, dijo: "Basta de Lobby y especulación política". En Twitter, también pidió por la Ley de Etiquetado Frontal que "es un derecho y es más salud para todas y todos".



Basta de lobby y especulación política. Si a la Ley de Etiquetado Frontal, es un derecho y es más salud para todas y todos. #LeyDeEtiquetadoYA @Diputados_Todos pic.twitter.com/jwJGupKAnK — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) October 5, 2021

El diputado Marcelo Casaretto publicó la misma placa que su compañera Blanca Osuna y destacó la falta de siete diputados para conseguir el tratamiento de los temas en el recinto.

SESIÓN SIN QUÓRUM. Desde el FDT y otros partidos llegamos a 122 Diputados. Desde JxC se ausentaron impidiendo llegar a 129 del quórum y el tratamiento de #LeyDeEtiquetadoYa pic.twitter.com/SBysUx1K0D — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) October 5, 2021

En tanto, Mayda Cresto, retuiteó la publicación que realizó Máximo Kirchner.

Por su parte, la radical Gabriela Lena esgrimió que "el FdT quiso imponer su temario y no permitió a nuestro bloque incluir otras cuestiones como la Ley Bovina y la boleta única. Siguen manejándose con prepotencia y funcionando como una escribanía".



Lamentablemente se cayó la sesión y no pudimos tratar la ley de etiquetado frontal. El FdT quiso imponer su temario y no permitió a nuestro bloque incluir otras cuestiones como la Ley Bovina y la boleta única. Siguen manejándose con prepotencia y funcionando como una escribanía. — Gabriela Lena (@gabrielamlena) October 5, 2021

En tanto, Atilio Benedetti escribió "Háganse cargo", referido al FdT que "llamó a sesión especial fuera de término, pretendió imponer su agenda y no permitió el debate sobre otros temas como la reforma de la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y la Ley Ovina".

El @FrenteDeTodos llamó a sesión especial fuera de tiempo, pretendió imponer su agenda y no permitió el debate sobre otros temas como la reforma de la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y la Ley Ovina. — Atilio Benedetti (@atiliobenedetti) October 5, 2021

El radical Jorge Lacoste ensayó una explicación en su cuenta de Twitter. "Práctica parlamentaria: quién solicita sesión especial busca consensos o consigue el quórum", escribió de manera pedagógica, y agregó al posteo: "El oficialismo no hizo ninguna de las 2 cosas. La verdad es que no querían sesionar. Fue solo una puesta en escena del Frente de Todos, la imágen del boxeador groggy".

Práctica parlamentaria: quién solicita sesión especial busca consensos o consigue el quórum. El oficialismo no hizo ninguna de las 2 cosas. La verdad es que no querían sesionar. Fue solo una puesta en escena del Frente de Todos, la imágen del boxeador groggy. #Etiquetado pic.twitter.com/AOEoUI5qPt — Jorge E. Lacoste (@jorgeelacoste) October 5, 2021

Por su parte, Gustavo Hein señaló que se "cayó la sesión de diputados programada para hoy por no haber sido consensuada con la oposición". Y añadió: "El oficialismo no incorporó los temas que le preocupan a la gente".

????Necesitamos tratar modificaciones a la ley de alquileres, la ley nacional de oncopediatria, emergencia educativa, entre otras de gran importancia que siguen sin ser puestos en debate. — Gustavo Hein (@gustavohein_) October 5, 2021