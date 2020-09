Frigerio largó para la gobernación

El ex ministro encabezando un acto de campaña en 2019.

l ex ministro del Interior y jefe político de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, finalmente dejó en claro que tiene intenciones de competir electoralmente en la provincia en 2023. No se refirió a la denuncia por corrupción que lo tiene involucrado por su gestión nacional (ver aparte)

Después de cuatro años de viajar por todo el país como ministro, el ex funcionario de Mauricio Macri se aquerenció este verano en Villa Paranacito, donde tiene su quinta y su campo, y donde transita la época de aislamiento y distanciamiento social por la pandemia.

En las últimas semanas aparecieron otra vez, como todos los últimos años, las intrigas referidas a su participación electoral en la provincia. Se dieron dos factores que renovaron el cabildeo en la interna de Cambiemos: que quedó descartado como candidato argentino a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y que María Eiugenia Vidal está interesada el otro puesto para el que se mencionaba e Frigerio, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Al ex ministro, entonces, se le terminan las alternativas a la pelea por la gobrnación entrerriana. Ahora, en una entrevista, confirmó que tiene intenciones y directamente habló del próximo año electoral.



Ante una consulta sobre su futuro político, contestó: "estoy en el llano, en el sector privado, dedicándome a mi familia. Me entusiasman los proyectos, no la cuestión personal. Se puede armar un proyecto en la provincia para tener una Entre Ríos mejor. Ese tiene que ser el objetivo y el horizonte. En un proyecto así, que no privilegie los nombres, los cargos, sino a la gente, la posibilidad de transformar esta provincia, en un proyecto así yo voy a estar".

"Si hay un proyecto que implique la unidad, deponer intereses personales, me interesa estar. Eso me entusiasma para volver y para dejar la zona de confort", ratificó Frigerio.

Además, convocó a ampliar Cambiemos con más sectores políticos además del PRO y el radicalismo. "Para transformar la realidad en esta provincia no alcanza con lo que tenemos, se requiere un apoyo político mucho mayor", dijo.

E incluso envió un mensaje al gobernador Gustavo Bordet. "Aunque logremos ampliar la base de sustentación política de la coalición opositora en la provincia, tenemos que tender puentes con los que están en la otra vereda, porque hay cuestiones estructurales que impiden el desarrollo de la provincia que necesitan amplios diálogos y consensos", consideró Frigerio en declaraciones a De la Plaza.



"El camino y la estrategia hacia 2023, después de tantos años de que otro espacio político gobierne la provincia es muy importante", anunció el ex ministro.

Y desafió al "ala dura" de Cambiemos, los más reacios al diálogo con el PJ ."Si minamos los puentes y destruimos la confianza, nos encerramos en nosotros mismos y no dialogamos, va a ser difícil generar que la mayoría de los que tenemos responsabilidades nos sentemos a una mesa para solucionar los problemas", remató.

Frigerio ya ha sido promovido desde sectores internos de Cambiemos para competir en Entre Ríos como candidato a gobernador en las provinciales desdobladas de 2019 y para senador nacional en las de octubre. No lo tentó ninguna de esas opciones. La gobernación le interesa desde hace tiempo. Hasta ahora había pateado para adelante la definición. Parece que ahora ya la tiene tomada.