Durísima reacción radical a la candidatura de Frigerio

l dirigente radical de Paraná Campaña y convencional nacional de la UCR, Jorge Landra, cuestionó duramente al ex ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, quien en las últimas horas blanqueó que aspira para la gobernación de Entre Ríos. Aseguró que busca ser diputado nacional en 2021 para acceder a los fueros parlamentarios y evitar responder en la justicia por una causa penal abierta recientemente.

"Me tomé el trabajo de consultar a notables radicales, a algunos ex senadores, asesores de Alfonsín; a candidatos con el doctor Sergio Montiel; y todos han coincidido en una cosa: primero, que este hombre no es entrerriano, ya que tiene domicilio transitoriamente en Islas del Ibicuy; y segundo, hizo uso de los dineros públicos, que repartió a diestra y siniestra para comprar voluntades, más precisamente en los intendentes que integraron Cambiemos a los que por cien metros de cordón cuneta les cambió la independencia política", arrancó Landra en diálogo con INFORME DIGITAL.

Jorge Landra, dirigente radical





En ese sentido, recordó que el dirigente del PRO puso trabas en la interna radical para que sectores no afines al macrismo presenten candidatos. Señaló que ese impedimento lo puso en los casos del abogado de Concordia, Marcelo López; y Jorge Lacoste, que buscaban presidir el partido radical entrerriano.

"El secretario de este señorito inglés, este muñequito de torta, nos cuestionaba y ponía el presidente del partido que él quería porque manejaba la voluntad de los intendentes. Sergio Varisco era un servil y después fue entregado por el mismo a la justicia. Varisco no nos dejaba ir a interna y menos presentar candidato a gobernador. Así le bajaron la candidatura a Lacoste e hicieron lo imposible para que Alejandro Carbó participara. Tampoco nos dejaron pegar la boleta de candidato a senador de (Raymundo) Kisser", rememoró.

Lo responsabilizó por el regreso del kirchnerismo

Por otra parte, Landra responsabilizó a Frigerio y al ex presidente Mauricio Macri por el regreso del peronismo al poder. En duros términos, expresó: "Este señor inglés fue quien participó junto al gobierno del ingeniero frustrado, Mauricio Macri, en destruir las 27 mil pymes y endeudarnos como nunca en la historia del país y llevarnos a un caos económico. Gracias a la ineptitud e inoperancia lograron que el kirchnerismo se rearme y sea gobierno nuevamente".

Asimismo, el dirigente radical aseguró que Frigerio tiene cuentas pendientes con la justicia, ya que en las últimas horas se conoció que fue denunciado por la Oficina Anticorrupción, por presuntas irregularidades en una subasta de tierras fiscales.

"Lo que está haciendo es hacer tiempo para ser diputado nacional y con eso conseguir fueros"



"Tendrá que dar respuestas a las denuncias que tiene", dijo Landra. Enseguida, aseguró que el radicalismo tiene cuadros políticos para aspirar a la gobernación. "Como radical creo que el radicalismo de Entre Ríos tiene hombres probos para ser candidatos a gobernador", subrayó.

Landra cruzo durísimo a Frigerio.

Luego, volvió a cuestionar que Frigerio hable de sus aspiraciones "en este momento de pandemia, donde la gente se funde por no poder trabajar, donde la economía está destrozada".



"Lo que está haciendo es hacer tiempo para ser diputado nacional y con eso conseguir fueros, como el ingeniero Macri", consideró.

Finalmente, reiteró que la UCR tiene candidatos. "Desde el radicalismo le decimos que tenemos candidatos y le vamos a pelear la interna. Y que si él quiere ser candidato a gobernador, sea con un partidito vecinal como el PRO, y digo y sostengo que es un sello de goma que el día que no tengan fondos van a desaparecer. El radicalismo está vivo y tiene hombres a lo largo y ancho de la provincia para ser candidato a gobernador, sin que este muñequito de torta venga a decirnos lo que tenemos que hacer".