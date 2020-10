Entrerrianos rechazan medidas de Alberto y especulan con devaluación

L

a Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) se reunió para analizar las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional consistentes en una rebaja temporal en las retenciones a la soja hasta diciembre y un esquema de retenciones segmentadas para pequeños productores.

El objetivo de la Casa Rosada es estimular a que los productores y cerealeras exportadoras liquiden la cosecha y el acopio, respectivamente, para nutrir de dólares al Banco Central, vía retenciones, y evitar una devaluación. Pero FARER lo ve exactamente al revés: al productor, dicen, le conviene liquidar después de la devaluación.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Bordet respalda las medidas de Alberto para intentar fortalecer el peso

En la reunión de la Federación entrerriana se definió un documento que considera que "el paquete de medidas anunciado por el Gobierno Nacional en relación al sector agropecuario es nuevamente inconsulto, no contiene beneficio alguno para los productores y no profundiza en los aspectos productivos ni en las razones de los bajos niveles de exportación del país que tanto dicen preocuparles".



Y opinan que "una rebaja temporal de unos pocos puntos de retenciones intenta aparecer como un gesto hacia el sector, pero no lo es en la práctica. En la realidad no tiene impacto debido a que frente a una economía con expectativa de devaluación y fuerte inflación no es un aliento liquidar antes de lo que el productor necesite el dinero".



Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Ahora que no es ministro Etchevehere exige retenciones cero

Además de pasarle factura al gobierno de Alberto Fernández por la suba de retenciones de diciembre, apenas asumió, FARER explica porqué los productores retienen la cosecha.



"Los granos que están en manos de los productores son utilizados para mantener el poder adquisitivo y enfrentar los costos de la próxima campaña. El productor debe protegerse quedándose con los granos ya que vender hoy le resulta un pésimo negocio, aun con los 3 puntos menos de retenciones establecidos para octubre", remarca el documento.

¿Qué es FARER?

Es una entidad gremial representativa del ámbito agropecuario entrerriano que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.