La madre de los Etchevehere rompió el silencio

eonor Barbero Marcial de Etchevehere pidió a la Justicia que actúe en el marco de su denuncia por la presunta usurpación de la estancia Casa Nueva, en la zona rural de Santa Elena.

Allí ingresaron el jueves pasado su hija Dolores, junto a un grupo denominado Movimiento de Trabajadores Excluidos, referenciados con el dirigente Juan Grabois. Asimismo, éste y Facundo Taboada se presentaron como abogados de Dolores en el marco de su pelea por la herencia de Luis Félix Etchevehere, fallecido en septiembre de 2009.

Ahora, su madre Leonor rompió el silencio. Habló a través de un video publicado en las redes sociales. La mujer es titular de la sociedad Las Margaritas SA, y el campo de Santa Elena integra dicha sociedad.

En el video, dijo que el grupo de Grabois ingresó con "picos y palas", generando destrozos y apropiándose de bienes de su esposo. "No entiendo por qué hasta el momento la Justicia no ha actuado haciendo respetar la propiedad privada, del mismo modo que nosotros respetamos la propiedad y bienes del señor Juan Grabois. No violentándolo, no usurpándolo, no curioseando en sus intimidades; y no aceptando donaciones de bienes ajenos amparándose en la impunidad de los débiles", afirmó.

Asimismo, difundió un comunicado en el que se afirma que su hija, Dolores Etchevehere, "vivió siempre de los recursos económicos de sus progenitores. Al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos".

Y agregó que "en agosto de 2010, ante Escribano Público, todos los herederos de Luis Félix Etchevehere realizaban la partición y adjudicación de acciones de Las Margaritas SA de acuerdo a la ley".













"En agosto de 2018, Dolores Etchevehere vende a su madre y sus hermanos, ante Escribano Público y sus abogados, sus derechos hereditarios en la sucesión de su padre (12,5%) y sus acciones en Los Vascos Propiedades SA (12,5%)", dicen desde Las Margaritas SA.