Saliva cuestionó a Frigerio y defendió a Macri

Saliva habló del PRO y dijo que no volvería a involucrarse en política.

A

rmando 'Mandy' Saliva, ex presidente del partido PRO-Propuesta Republicana de Entre Ríos, y ex candidato a gobernador en 2011, opinó de la realidad política actual y del panorama en el partido amarillo.

En su análisis, cuestionó al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya que consideró que ejerció el "centralismo" y "un kirchnerismo de otro modo" en el PRO. Y también disparó contra el senador nacional Alfredo De Angeli.

En diálogo con INFORME DIGITAL, aseguró se encuentra alejado de la política, aunque sigue observando los avatares de su partido y el gobierno actual. "La política es como el cigarrillo, uno lo puede dejar pero cada vez que siente el olor le da ganas de fumar de vuelta. Sobre todo cuando veo que hace falta una nueva forma de hacer política", dijo.

Saliva disparó contra Frigerio.

En ese marco, consultado por la interna del PRO, que se dirimirá entre Eduardo Caminal y Roberto Niez, sostuvo: "No voy a fijar posición sobre esto; la interna partidaria no forma parte de la preocupación de Doña Rosa, que ve todo los días como se reduce su ingreso".

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Caminal y Niez oficializaron la disputa partidaria





En esa línea, fue crítico con "algunos dirigentes que terminaron arreglando con algún capitoste porteño". "Más allá de eso, falta imaginación. Hoy se tendría que votar por alguna APP. Por hacer cosas renovadoras. No tener que convocar a la gente para que vaya a votar a un lugar. Realmente es fuera de época. Hay varias cosas que corregir. Son necesarias las internas, pero el tema es que esta perimido, hay que buscar una forma de votar por el celular. Sino tampoco la participación será tanta. Van a ir 300 personas a votar", analizó.

En ese sentido, consideró que el PRO entrerriano debe evitar el "centralismo unitario" porque "después no tenés injerencia, como nos pasó a nosotros haya por 2012 o cuando lo pusieron de candidato al gaucho ingrato, Alfredo De Angeli". "Le digo gaucho ingrato porque se olvidó del pago", aclaró.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Se rompen todos los códigos





Luego afirmó que no ve una renovación en el partido: "Veo a los mismo dirigentes que estaban cuando estuve. Hay algunos que son excelentes personas y políticos. Los demás fueron arribistas y a tratar de cobrar algo".

"El PRO se transformó para el pueblo pero sin el pueblo. Kirchnerismo de otro modo. Frigerio fue parte de eso. Lo dejo afuera a Mauricio Macri porque por ahí no tuvo la suficiente habilidad como para darse cuenta que necesitaba dirigentes. Cuando Macri visitaba un lugar, ni siquiera se les informaba a los propios, entonces, qué tipo de defensa se puede hacer de la gestión", añadió el ex candidato de PRO.

Enseguida, sostuvo que admira la "capacidad empresaria de Mauricio". Al finalizar, señaló que recibió llamados para que vuelva a la política activa. "Me han llamado varios, pero la verdad no me genera expectativa como para volver a involucrarme. Le tengo mucha fe a los jóvenes que estaban con un sueño de un nuevo contrato social: con honestidad y ganas de hacer por el otro. Esos chicos creo que hoy son dirigentes mayores".