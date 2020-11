Carrió volvió a destrozar a Frigerio por la campaña 2019

L

a cofundadora de Cambiemos y ex legisladora nacional, Elisa Carrió, no supera su encono con Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri y mandamás del PRO en Entre Ríos.

Carrió ya le pasó factura varias veces al hombre con domicilio en Villa Paranacito por la derrota de Cambiemos en Entre Ríos en 2019, cuando Gustavo Bordet logró su reelección por más de 20 puntos sobre el candidato del macrismo, el radical Atilio Benedetti.

A mucho más de un año de aquellos comicios entrerrianos de junio, la líder de la Coalición Cívica renovó sus dardos contra el ex funcionario y se sumó a los pases de factura que ya le viene haciendo el propio Macri.



Fue en una entrevista con La Nación Más, en la que desde el minuto 2.45 a 4.10, Carrió se dedica a castigar a Frigerio y recordar su presunta falta de campaña electoral para Cambiemos en Entre Ríos.







La ex diputada recordó: "yo fui la que avisé que en las provincias Frigerio estaba haciendo campaña por los gobernadores del PJ" e incluso puso un ejemplo concreto: "Me acuerdo Concordia. Había un candidato excelente del PRO". Se refiere a Roberto Niez, que ahora enfrenta a Frigerio en las internas del PRO entrerriano del 28 de noviembre.

Carrió, de paso, le pegó también a Sergio Varisco. "Me recorrí todo excepto la parte del narcotráfico, viste que el candidato radical estaba con el narcotráfico, entonces no llegué a Paraná", relató.



"Yo me recorrí todo con (el entonces candidato a gobernador de Cambiemos, Atilio) Benedetti. Llegué a Concordia. El candidato del PRO (Roberto Niez) no saben la maravilla que era, había mil personas. ¿Saben qué me dijo? ‘Yo me enteraba de lo que hacía Frigerio por el intendente (NdeR: Enrique Cresto, PJ). Frigerio venía a Concordia y no hablaba con nosotros’", reseñó Carrió.



Y agregó que "cuando venía a Buenos Aires todos me preguntaban: '¿en Entre Ríos el candidato de Frigerio no es (el gobernador Gustavo) Bordet? Y yo tenía que salir a decir que el candidato de Juntos por el Cambio es Benedetti y no Bordet", cuestionó al dirigente.

