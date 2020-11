Cómo está y qué hará el PJ entrerriano

E

l Partido Justicialista entrerriano debía renovar autoridades provinciales y locales este año pero la pandemia del coronavirus obligó a suspender las elecciones. El Consejo Directivo Provincial, ante la situación, "resolvió la prórroga de mandatos para realizar elecciones cuando la situación sanitaria lo permita, sin fecha", afirmó José Cáceres, secretario General del partido.

El también diputado provincial advirtió que aún "no hemos lanzado un cronograma electoral" pero que la intención es "que los compañeros puedan ir al territorio, ir por los barrios, si hay competencia", aunque aclaró que "lo ideal es la unidad".

"La idea no es una elección virtual, sino presencial, con campaña presencial", adelantó Cáceres.

Respecto del mando provincial, el dirigente paranaense ratificó que "debería seguir siendo Gustavo Bordet el presidente del partido en Entre Ríos. Quien gobierna debería presidir el partido para evitar desajustes internos que nos debiliten ante la oposición".

Consultado si se integrarán todos los sectores internos en la conducción, Cáceres dijo a INFORME DIGITAL que "el Consejo Directivo Provincial va a seguir trabajando en construir algo que exprese la unidad de todos los sectores".



También anticipó que se hará "con paridad incluida como la ley lo establece, más allá de que ya habíamos hablado eso en una reunión de Consejo con el gobernador".

Congreso



El secretario General del partido confirmó que está en planes realizar un Congreso provincial del PJ: "la idea es convocarlo y se ha estado evaluando si puede hacerse virtualmente. Aún no hay fecha porque tenemos que ver la plataforma, son más de 340 congresales", explicó.

PJ Nacional



Consultado sobre la lista nacional kirchnerista que disputaría la conducción del PJ a Alberto Fernández en los comicios que se harían el año próximo, Cáceres entendió que "No es tiempo para divisiones, más allá de que siempre es sana la competencia y nadie que esté en el partido podría pretender que no exista la democracia".

El ex vicegobernador opinó que "más allá de que son compañeros que respeto profundamente en lo personal, no es una expresión que tenga posibilidades que tenga posibilidades ante una lista que lleve al presidente, y no creo que le haga bien al gobierno".



Cáceres recordó que "el verticalismo que siempre tuvo el PJ" hace que en períodos de gobiernos nacionales peronistas también sea el Jefe de Estado el que conduzca el partido. Y sumó a Bordet en ese alineamiento. "Es una opinión mía y el presidente del partido también piensa lo mismo", cerró.