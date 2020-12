Revisarán la condena de Varisco, Bordeira y Hernández

E

l ex intendente de Paraná, Sergio Varisco; su ex secretaria de Seguridad, Griselda Bordeira; y el ex concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, buscan que sean revocadas las condenas que pesan en su contra por el delito de narcotráfico, en la causa conocida mediáticamente como “Narcomunicipio”.



Los tres interpusieron un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Mariano Hernán Borinsky, quien fijó fecha para el 18 de diciembre para una audiencia en el marco de la etapa de revisión de la sentencia, en la cual podrá ser confirmada o revocada. El juzgado funciona en el edificio de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires.



En dicha audiencia los defensores de los acusados deberán formular sus agravios contra el fallo de primera instancia dictado el 30 de diciembre de 2019 por el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Paraná, integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango.

Varisco fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión y a pagar una multa de $ 200 mil al ser considerado partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes. Desde diciembre del año pasado se encuentra con prisión domiciliaria.



En la misma sentencia, se les aplicó una sentencia de 13 años a Daniel “Tavi” Celis y 8 años a su hermano Miguel Ángel, alias “Titi”, al ser encontrados culpables de haber organizado una banda dedicada al tráfico de estupefacientes. Además, los jueces condenaron a “Tavi” –considerado líder de la banda- a pagar una multa de $300 mil.

Asimismo, fueron condenados a 5 años de prisión cada uno el ex concejal de Cambiemos, Pablo Hernández; y la ex secretaria de Seguridad de Varisco, Griselda Bordeira.

En el juicio, que se desarrolló de septiembre a diciembre de 2019, los jueces consideraron probada la tesis de la Fiscalía Federal que sostuvo que Varisco realizó “un acuerdo en septiembre de 2017” con Celis en el que “se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar” la venta de drogas. Y que en esa trama tuvieron participación Bordeira y Hernández.

La sentencia fue apelada por los abogados Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto, que representan a Varisco; por José Esteban Ostolaza, representante de Bordeira; y María de los Milagros Serra Cullen y Emilio Fouces, defensores técnicos de Hernández.

En ese marco, el juez Federal Borinsky convocó a una audiencia para el 11 de diciembre con el fin de discutir los planteos defensivos. Debido a la pandemia por el coronavirus, estableció que la audiencia no se realice de manera oral, sino que las partes presenten “breves notas sustitutivas por escritos y exclusivamente mediante el Sistema Informático de Gestión Judicial”.

Apremiados por los tiempos para preparar el alegato de revisión de las condenas, los defensores de Varisco, Bordeira y Hernández solicitaron al juez más tiempo “con lo cual las defensas podrán-seguramente mejorar y/o ampliar y/o aclarar de mejor manera y con mayor rigor, los ya esgrimidos fundamentos que han arropado el recurso casatorio oportunamente deducido”.

Según supo Entre Ríos Ahora, en virtud de dichas presentaciones, el 4 de diciembre el juez Borinsky accedió a reprogramar la audiencia para el 18 diciembre a las 10.05. En dicha audiencia –que más bien será la presentación de escritos defensivos-, el ex intendente de Paraná insistirá en lo que sostuvo desde el primer día que fue acusado por narcotráfico: su inocencia, y que todo se trató de una gran confusión, donde se mezclaron la política y el delito. Lo mismo harán la ex sargenta de la Policía y exfuncionaria municipal, Bordeira, y el exconcejal Hernández.