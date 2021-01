La mirada de Busti

J

orge Pedro Busti, en declaraciones al portal Debate Abierto, manifestó que “este 2020 fue muy complicado, el gobierno nacional no solo tuvo que heredar una deuda muy importante del gobierno anterior, parte de ella solucionada con los bonistas y parte no, con una debilidad tremenda y en el medio de eso cae una pandemia mundial, ahora estamos en un rebrote muy importante, producto del relajamiento social, lógica después de tanta cuarentena pero el gobierno va a tener que tomar algunas medidas”.





Asimismo indicó que “la vacuna es una parte importante, se dijeron un montón de cosas, han dicho barbaridades, hay un ataque sistemático desde los grandes medios hacia el gobierno, parece que el poder económico no quiere que se avance. Creo que la vacuna es una parte pero además hay dos hechos importantes: una la movilidad jubilatoria, y lo otro es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema polémico pero en la mayoría de los lugares del mundo se reglamentó, no opine sobre el tema porque se tocan opiniones desde la fe, la religión, y nuestra Constitución dice que la vida es desde la concepción, pero también es sabido que los abortos se hacen con y sin reglamentación, esperamos que se contemplen las distintas voces, hay que legislar para todos, es un tema que recién empieza, las opiniones son respetables pero se aprobó una ley y hay que respetarla”.





Alberto Fernández



En otro orden, Busti analizó la gestión de Alberto Fernández y dijo que “nunca he visto un ataque tan sistemático como a este gobierno, a cualquier medida, el gobierno más allá de los ataques está bien encaminado y si Dios quiere va haber un viento favorable en lo económico y depende de nosotros que lo aprovechemos- Hay una necesidad de alimentos en el mundo, el sector agropecuario va a tener un crecimiento importante y también el sector industrial, pero los ataques de la oposición son tremendos, me disgustan y me producen un ataque a la inteligencia”.



Bordet



En tanto a nivel provincial, señaló que “Bordet tiene un gran desafío de manejar la provincia, va a tener a favor el sector agropecuario, la ganadería está bien, se han arreglado rutas que estaban intransitables, como la Ruta 127, la Ruta 18 se está arreglando y falta muchísimo por hacer, el gobierno nacional se comprometió y está colaborando con el gobierno provincial”.





Unidad del PJ



“No tengo pretensiones de ser candidato ni funcionario, sino hubiese aceptado el ofrecimiento de Alberto Fernández. En cambio voy a opinar desde el lugar donde me otorgue la militancia, mi militancia se va a escuchar, siempre aportando al Frente de Todos, un frente con diversidad, con matices, pero la unidad va a ser fundamental sin dudas pensando en los próximos procesos electorales. A Fernández muchas veces si habla con la Vicepresidenta le dicen que es un títere, si no habla dicen que están peleados, Cristina Fernández tiene un liderazgo de un sector pero que no alcanza con eso solamente, todos tienen pretensiones y es legítimo y me parece normal pero hay que elegir los tiempos.



Pancho Ramírez



“Personalmente estuve hablando con el intendente Adán Bahl, sobre Pancho Ramírez, quiere que exista en Paraná un recordatorio, porque de Ramírez no hay nada. El Intendente esta en eso, en estos 200 años de la muerte de Ramírez”, afirmó el tres veces gobernador de la provincia.