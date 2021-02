Más de $12 millones en aportes a Juntas y Comunas

L

a ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, hizo entrega este viernes de aportes por un total de 12.893.343,97 pesos a Juntas y Comunas de los departamentos de La Paz, Federación, Concordia, Nogoyá, San Salvador, Paraná, Uruguay, Villaguay, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria.



Dando continuidad a las políticas de acompañamiento y fortalecimiento de los centros rurales de población de la Provincia, que viene llevando adelante el Gobierno de Entre Ríos, la ministra Romero encabezó una entrega online de aportes, en el marco de los programas 1000 Evitas y Juntas y Comunas a la Obra. Estuvieron presentes los diputados Juan Carlos Cosso, Mariana Farfán y Leonardo Silva; los senadores por el departamento Gualeguaychú, Jorge Maradey; por Victoria, Gastón Bagnat y funcionarios provinciales.



Aportes a Juntas y Comunas A continuación, las Juntas que recibieron aportes por el Programa 1.000 Evitas y Juntas y Comunas a la Obra: San Pedro, del departamento Federación; Alcaraz Norte, Colonia Oficial N° 3 y 14 y la Providencia, del departamento La Paz; Clodomiro Ledesma, del departamento Concordia; Jubileo, del departamento San Salvador; Aldea San Rafael, Antonio Tomas, Arroyo Corralito y Colonia Reffino, del departamento Paraná; Mojones Norte, Colonia Adivino, del departamento Villaguay; Las Mercedes, Rincón del Cinto, Rincón del Gato, del departamento Gualeguaychú; Aldea Asunción, del departamento Gualeguay; Molino Doll, del departamento Victoria; y Crucecita Séptima, del departamento Nogoyá. En tanto, las Comunas que recibieron aportes son: la Comuna Aldea San Juan del departamento Gualeguaychú; en el departamento Paraná, la Comuna Sauce Montrull; Comuna Don Cristobal II y XX de Septiembre en Nogoyá; Comuna El Solar y Ombú, del departamento La Paz; y del departamento Uruguay la Comuna San Marcial.

Por su parte, el presidente de la junta de Don Cristobal II, Victor Fernández, agradeció “a todos los que hacen posible la entrega de aportes, legisladores, coordinadores y funcionarios. Estamos comprometidos con la gestión Provincial, sobre todo con la comunidad y esperamos poder seguir trabajando de esta manera para llevar soluciones y acercar las herramientas del Estado”.

“Atesoramos estos programas del Ministerio de Gobierno, porque podemos tramitar rápidamente las respuestas a las demandas de las Juntas y Comunas y de esa manera fortalecer la buena distribución territorial que tenemos en la provincia, con un Estado presente”, explicó Romero.





En este marco, adelantó: “Este año vamos a realizar una revisión trimestral de cómo estamos aplicando los fondos para lograr cumplir los objetivos y distribuir todos los fondos que la Provincia puede destinar a los centros rurales de población. Las Comunas han tenido una evolución en sus ingresos que la distingue hoy en sus administraciones. No obstante, dejamos un porcentaje de los programas del Ministerio para destinar a las Comunas que así lo requieran”.



La diputada Mariana Farfán, agradeció la labor que desarrolla el Ministerio de Gobierno “que está siempre en territorio” y destacó: “en el Ministerio siempre hay buena disposición y esto es muy importante para quienes trabajamos codo a codo con la comunidad y otras áreas. Somos la vía con la gente y esperamos que este año podamos continuar con esta tarea, sosteniendo la distribución territorial para que las comunidades puedan crecer”.



A su momento, el diputado, Juan Carlos Cosso, resaltó “el reparto federal de los recursos, que siempre están presentes en los distintos puntos de la Provincia y sin distinción de partidos” al tiempo que mencionó la importancia de “trabajar en conjunto con la Dirección de Personas Jurídicas para asesorar y capacitar a todos aquellos clubes e instituciones de las Juntas y Comunas que por ahí tienen alguna deficiencia en lo que es documentación y presentación de papeles. Me parece necesario que reforcemos esas tareas para poder seguir dando respuestas a la gente”, agregó.

Estuvieron presentes también, el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar; los abogados de la Dirección de Juntas de Gobierno Nicolas Wendler y Marcos Curtoni y coordinadores de Juntas de Gobierno.

Por su parte, el senador por Victoria, Gastón Bagnat, agradeció las tareas del equipo del Ministerio por el trabajo conjunto y destacó: “Como legislador de la oposición me he sentido muy bien acompañado y tratado de igual a igual. agradezco al equipo de Gobierno ya que he podido dar soluciones a las Juntas y Comunas del departamento”, en este sentido, motivó a “seguir trabajando de la misma manera, con el mismo compromiso”.



Asimismo, el senador por el departamento Gualeguaychú, Jorge Maradey, saludó la instancia de diálogo y entrega de aportes y subrayó: “Hemos podido trabajar en conjunto durante todo el año y estos encuentros son muestra de eso. Estamos muy orgullosos del compromiso que ha mostrado el equipo de Gobierno, tratando de tener un país más federal como dice el Presidente. Tenemos el orgullo de decir que han ejecutado todo el presupuesto del 2020 y eso demuestra el trabajo y compromiso con el interior de la Provincia”.