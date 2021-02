“El 76% de los entrerrianos que pagan Ganancias dejará de hacerlo”

E

l diputado nacional Marcelo Casaretto dialogó con ‘La Tarde Informativa’, programa que se emite por la señal RemansoTV.com, y se refirió a la suba del mínimo no imponible cuyo proyecto de ley se tratará el jueves y su sanción hará que el 76% de los entrerrianos que pagan el impuesto a las ganancias dejen de hacerlo.



“Hoy son 41 mil entrerrianos los que actualmente pagan el impuesto a las ganancias, luego de la sanción de esta ley serán sólo 9 mil”, señaló Casaretto, que fiel a su estilo docente y especialista en economía, detalló los pormenores de un proyecto de Ley que no debería tener grieta, como él mismo señala, “ya que beneficia a los trabajadores y a los jubilados más allá de su ideología política”.

“Se deben gravar las ganancias de las personas que más ganan, que en el origen de la norma era alrededor del 10% de los trabajadores, o sea, el 90 estaba exento. Pero como no se actualizaron los mínimos no imponibles se fue gravando cada vez más”, indicó, y detalló que “cuando asumió Alberto Fernández había 2.200.000 personas que pagaban el impuesto a las ganancias. En enero bajamos la cantidad a 2.000.000 al aumentar el mínimo no imponible y, ahora, la idea es aumentar el mínimo no imponible a 150 mil pesos, o sea, que todo trabajador que gane menos de esa suma no pague nada de impuesto a las ganancias”.



Casaretto afirmó que “ esto beneficiaría a 1.200.000 argentinos de los cuales 32 mil son entrerrianos. O sea, de 2.200.000 que pagaban al inicio de la gestión de Alberto Fernández ahora quedarían pagando solamente 800 mil personas ”.

Ante la consulta sobre el tratamiento del proyecto de Ley en las comisiones, el legislador sostuvo que “la idea es que rápidamente se trate y se sancione en el Congreso, y se aplique para que esos fondos que hoy le retienen al trabajador le queden en su bolsillo para aumentar su capacidad de consumo”, y ejemplificó que “en el caso de los jubilados, aquel que gane hasta ocho jubilaciones mínimas no pagará impuesto a las ganancias. Hoy la jubilación mínima está en 19 mil y pico de pesos, se va actualizando trimestralmente, el primer aumento se dará en el mes de marzo”



Además, en los pormenores de la normativa que eximiría a 32 mil entrerrianos de abonar impuesto a las ganancias, el diputado del Frente de Todos por Entre Ríos dio más detalles. “Ponemos una pauta de ajuste automática para que se vayan actualizando los valores y no suceda más lo que pasaba en años anteriores que no se actualizaba el mínimo no imponible. La idea es que se actualice, anualmente en un caso, y trimestralmente, en el otro, que se vayan actualizando los valores, para que nunca sean más del 10% de los trabajadores los que paguen el impuesto a las ganancias, es decir, los que más ganan realmente, aquellos que están con más de 150 mil pesos de salario en actividad en este momento”.

Casaretto se refirió a la polémica con el campo y la advertencia del presidente si los aumentos en los alimentos se siguen sosteniendo. “La economía nacional tiene dos formas de crecer: por un lado, con las exportaciones, y por el otro, con el consumo interno. Queremos que la Argentina exporte más, pero alrededor del 20% de la economía argentina está vinculado a las exportaciones, el 80% está vinculado al mercado interno”, expresó, y puntualizó: “Esta es la discusión que ustedes ven con ciertos dirigentes agropecuarios. Porque ellos dicen ‘queremos vender al exterior en dólares a cualquier precio y que los argentinos paguen los precios en función del valor de los precios internacionales y del dólar’, y eso es lo que el gobierno no quiere”.



“El gobierno dice que la única manera de crecer es aumentando los salarios y las jubilaciones que es lo que dinamizan el 80% de la economía nacional. En este caso vamos a dejar la plata en el bolsillo del trabajador y del jubilado de cada localidad, que va a poder mejorar su nivel de consumo, este es el objetivo del gobierno para todos los argentinos más allá de su ideología política”, remarcó.



“La Argentina el principal problema que tiene son los precios. Macri dejó una inflación del 54% anual, en 2019, la bajamos al 36%, la bajamos mucho pero no nos conforma ya que queremos bajarla más. El ministro (de Economía, Martín) Guzmán se planteó bajar 5% por año, para esta meta del año 2021 estaría entre el 29 y 30%. Pero hay sectores que están aumentando los precios por encima de lo que debieran, sobre todos aquellos vinculados a la alimentación de las familias”.

En este sentido, Casaretto se refirió específicamente al conflicto en puerta con algunos sectores productivos. “Entendemos que hay un precio internacional bueno de los commodities, que hay una alternativa de exportar, por ejemplo carne o maíz, o carne que contiene maíz”, señaló, y planteó la postura oficial: “Lo que el gobierno dice es ‘queremos exportar, pero no queremos que se den vuelta quienes tienen esos recursos y que digan que acá cualquier vecino va a pagar los precios que hay que pagar en el mercado mundial porque estamos en la Argentina’”, entonces el gobierno ha creado mesas de diálogo pero yo veo que hay sectores productivos que están defendiendo una renta extraordinaria y quieren cobrar caro los precios acá, o dar menor calidad o menos cantidad”.



“Eso no lo vamos a consentir, si los precios evolucionan como deben no va a haber problemas, ahora si se siguen resistiendo y siguen queriendo sacar ventaja de esta situación el gobierno va a tomar medidas como lo indicó el presidente”, concluyó.

