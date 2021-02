Funcionario de Varisco condenado por drogas

E

l juez de Garantías Ricardo Bonazzola aceptó el juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa para una pareja del barrio Yatay de la capital entrerriana a la que se le encontró droga en su casa tras una investigación iniciada por Prefectura Naval Argentina. No se determinó que se habría tratado de un negocio narco sino de tenencia.



Los condenados son Carlos Alcides Rodríguez, de 51 años, empleado municipal y subdirector de la feria de Salta y Nogoyá, y su esposa de 48 años, se informó a UNO.

Rodríguez fue nombrado subdirector de la feria de Salta y Nogoyá en 2019, por el entonces intendente de Paraná, Sergio Varisco. Lo más llamativo es que el exintendente, condenado por narcotráfico, lo designó en el cargo el 7 de junio de ese año, un mes y medio después de ocurridos los allanamientos donde encontraron droga en la casa de Rodríguez.



















Como durante la investigación no se pudo probar con el grado de certeza necesario que la droga era para la venta o que era para consumo se aplicó la figura residual de la Tenencia simple de estupefacientes y se acordó una pena de tres años de prisión, más una multa y reglas de conducta.

La fiscal Evangelina Santana y el defensor Marcos Rodríguez Allende acordaron además de la pena el decomiso de algunos bienes que fueron secuestrados durante el procedimiento que se realizó el 25 de abril de 2019, aproximadamente a las 19. Esa tarde Prefectura, con el apoyo de otras fuerzas, interrumpió en la casa donde convive el matrimonio en calle Pérez Colman de Paraná.

Los efectivos secuestraron “un envoltorio de color blanco cerrado con cinta adhesiva conteniendo marihuana por un peso de 131 gramos, una balanza digital, tres envoltorios de color negro cerrado conteniendo marihuana por un peso de nueve gramos, dos envoltorios de color transparente conteniendo cocaína el cual no arrojó pesaje, un envoltorio de color transparente cerrado conteniendo cocaína por un peso de 21 gramos y la suma de 1.500 pesos”.

En el fallo, el juez Bonazzola sostuvo que los imputados reconocieron la culpabilidad y los hechos en la audiencia realizada.









(Foto: Allanamiento en 2019. Fuente El Once)

El juez analizó todas las pruebas que recolectó el personal de Prefectura Naval Argentina que hizo el trabajo de vigilancia que arrancó en marzo y que permitió comprobar la venta de estupefacientes al menudeo. “...las resultas de la prolija y minuciosa investigación efectuada por Prefectura, a partir de la denuncia anónima, que derivó en la orden de allanamiento... que culminó con el secuestro de las drogas prohibidas que tenía a su disposición en la vivienda en común el matrimonio... que confirman que se trata de marihuana y cocaína, ... me permiten alcanzar el grado de conocimiento certero sobre la ocurrencia y autoría del ilícito investigado”. Además sostuvo: “Amén de ello, la cantidad de droga hallada (cocaína por un total de 21 gramos y marihuana por un total de 140 gramos aproximadamente según pericia de Gendarmería), permite de manera razonable descartar que la droga estuviera destinada al propio consumo”, dijo el juez.

“Sintéticamente, más allá de los indicios generados a partir de las resultas de la investigación efectuada por Prefectura, no existe o no se alcanza la certeza respecto del ‘plus’ que se exige para condenar a los acusados por la comercialización de estupefacientes, ya que en el allanamiento a la vivienda que comparten no se hallaron elementos para ‘estirar’ el material, y tampoco surge tal extremo de la pericia del teléfono celular que les fuera secuestrado. En otras palabras, existe un margen de duda que debe jugar a favor de los imputados”.

Los condenados deben cumplir durante dos años reglas de conducta, una de ellas es realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público a determinar por la OMA, por dos horas semanales.

Decomiso

Se ordenó el decomiso de una camioneta Ford Eco Sport 1.6; una moto Honda 250, otra mondial 110; una bicicleta; un televisor; tres parlantes y una consola; un equipo de música con ocho parlantes. En resguardo en Depósito del STJ quedó una balanza digital, una cámara digital, dos tarjetas de memoria, una cámara de video, un teléfono celular marca Samsung J7 Prime negro con tarjeta de memoria 16 gb y tarjeta SIM. Bajo Nº de registro 16164 un CPU color negro marca Diplomatic modelo 0096, memoria 2 GB, disco 320 GB, lectora DVD y cable de alimentación y bajo Nº 16165 un pen drive marca Kingston 32 GB, un pen drive Kingston 2 GB, un pen drive Kinsgton 8 GB, un pen drive KP-UL 8 GB.