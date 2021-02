El ministro Rossi pidió transparencia en su paso por Entre Ríos

D

urante su visita a Entre Ríos, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, se refirió a la situación generada por las irregularidades en la vacunación contra el coronavirus que derivó en el pedido de renuncia de Ginés González García.



“El Presidente tomó la decisión que había que tomar. Ginés no solamente es un ministro reconocido sino referente del sanitarismo en Argentina, pero el Presidente evaluó que lo sucedido dañaba la confianza del proceso de vacunación. Carla Vizzotti ya tenía responsabilidades importantes y será una excelente ministra. Ha demostrado en estos pocos días en las decisiones tomadas”, resaltó en declaraciones a Elonce TV.





Puso de relieve que la funcionaria “tiene la responsabilidad de continuar con el proceso de vacunación y hacerlo claramente lo más transparente posible. Debemos dar señales claras de transparencia en el proceso de vacunación. Así recuperaremos la confianza de los argentinos”.

Enseguida expresó que entiende “que haya ciudadanos y ciudadanas enojados con la situación. Es lógico. Si estoy tratando que mi papá o mi mamá de 70-80 años se vacune y todavía no tiene turno, cuando se generan estad cosas, se genera bronca y decepción”.

AGUSTIN ROSSI EN PARANA. El Ministro de Defensa supervisando en trabajo de las Fuerzas Armadas en la pandemia. En la Base Aérea se almacenan las vacunas que llegan a ER. Participamos desde el Congreso. Con @RossiAgustinOk @BlancaOsunaOK @juliosolanas @bordet y @adanhbahl pic.twitter.com/qmaNrXoaPr — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) February 24, 2021

E insistió: “Rescato la actitud del presidente, que no dudó y dimensionó que el hecho era inadmisible. Estamos en el camino de recuperar la confianza de los argentinos con más gestión, más transparencia y más vacunas”.

Visita a Entre Ríos y logística con las vacunas

Durante la actividad oficial en la Base Aérea de Paraná, Rossi explicó que su visita “tiene que ver con una práctica habitual que es tratar de recorrer todas las semanas algunas de las guarniciones militares del interior, para ver cómo funcionan. Acá especialmente tenemos la cámara de frío a donde están depositadas las vacunas para Entre Ríos, en una muy buena tarea en la que venimos complementándonos con el gobierno de la provincia”.





Interrogado por Elonce TV sobre la logística para la vacunación, expresó que “estamos muy comprometidos con el desafío de la logística. El Hospital Militar está integrado al sistema de salud pública. Se están adecuando unidades militares para que sean centros vacunatorios masivos en distintas provincias. Tenemos a disposición los medios para el transporte de vacunas. Hemos capacitado a gran parte de nuestros médicos y enfermeras para ser vacunadores. Tenemos personal capacitado para actuar como apoyo”.

“Aspiramos a tener pronto un mayor flujo de vacunas lo que requerirá mayor precisión logística”, enfatizó.

Opositores “desubicados en sus críticas”

Por otra parte, interrogado sobre el proceso eleccionario de este año en el país, Rossi manifestó: “No estamos pensando en las elecciones, sino en que los argentinos estén vacunados lo antes posible. Es la campaña de vacunación más importante en la historia de Argentina”.

#Parana | En la II Brigada Aérea funciona una cámara frigorífica para almacenar las vacunas contra el coronavirus.



Personal militar de la @FuerzaAerea_Arg trabaja articuladamente con el Ministerio de Salud del @GobiernoER para llevar adelante el plan de vacunación provincial. pic.twitter.com/BwPtC8JQMA — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) February 24, 2021

No obstante, cuestionó “las críticas de algunos sectores de la oposición que estuvieron gobernando hasta hace un año, en los cuatro años de gestión no se caracterizaron por la defensa de la Salud Pública, sino que bajaron el Ministerio a Secretaría. Que salgan a criticar de la forma en que salieron me parece que no tienen la legitimidad de gestión anterior para hacerlo. Entiendo al ciudadano común, pero quienes no hicieron nada para construir un sistema de salud pública eficiente, están desubicados en sus críticas”, completó. Elonce.com