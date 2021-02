Stratta encabezó encuentro de mujeres peronistas

E

n la sede del Sindicato de Comercio de Paraná se realizó este jueves un encuentro de mujeres peronistas en gestión, organizado por la vicegobernadora Laura Stratta, y contó con la participación de Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, además de legisladoras nacionales y provinciales, concejalas, intendentas, viceintendentas e integrantes del gabinete.



La vicegobernadora Laura Stratta abrió el encuentro agradeciendo la participación de las compañeras, destacando la importancia de generar estos espacios de diálogo y reflexión para seguir fortaleciendo redes y transversalizando la perspectiva de género. “Somos mujeres comprometidas que queremos seguir transformando la realidad que nos duele, que nos interpelan”, dijo al iniciar su discurso.

La vicegobernadora valoró "la heterogeneidad de miradas".



“Nosotras las mujeres peronistas tenemos legados enormes, como Evita, las Madres, las Abuelas y Cristina, tenemos que sostener estos legados que tienen que ser faros y horizontes hacia donde caminar y construir cotidianamente”, expresó Stratta.



“Siempre que nos juntamos, nos organizamos y nos escuchamos, logramos grandes cosas por eso también me parece importante poner en valor lo que logramos el año pasado: la Ley de Paridad Integral de Género que es vanguardia nivel nacional y lo hicimos a través de un espacio multipartidario y multisectorial como es la Red Para la Igualdad”.

En otro tramo de su alocución, la vicegobernadora se refirió al contexto actual y las prioridades del Gobierno. “La agenda tiene que ver con un proyecto de país y un proyecto de provincia que también nos necesita a cada una de nosotras comprometidas en ese horizonte de justicia social y de país para todas y todos”, indicó, al tiempo que resaltó: “El peronismo siempre se caracterizó por revertir desigualdades para transformar las realidades que nos duelen y que nos interpelan para construir dignidad, para llevar alivio, para llevar de alguna manera dignidad y felicidad a nuestro pueblo”.

Con @vtolosapaz y @Macasanchezj, legisladoras, concejalas, intendentas, viceintendentas y compañeras del gabinete con las que todos los días compartimos el objetivo de llevar al territorio las políticas públicas, compartimos un encuentro de mujeres peronistas en gestión.

Luego, Stratta habló sobre el encuentro, dedicado a mujeres peronistas en gestión, y valoró la “heterogeneidad de miradas”. Dijo que “acá hay legisladores nacionales, provinciales, intendentes, viceintendentes; también funcionarias, concejalas; hay mujeres que están comprometidas con la realidad, con su gente y su pueblo. Nuestro proyecto político nos necesita siempre con ese horizonte de empatía y de solidaridad que hemos sostenido y que hemos entendido después quizás de muchas derrotas”.



”Hemos entendido que juntas, que organizadas, que solidarias, que empáticas vamos avanzando y vamos logrando grandes conquistas”.

Stratta recordó que “el peronismo siempre incorporó y tuvo la virtud de incorporar las demandas de la sociedad y transformarlas en proyectos políticos y en un proyecto de país. Nosotros hoy tenemos esa enorme responsabilidad: escuchar mucho, de tener el oído atento de lo que sucede a nuestro alrededor y de sostener una batalla, una batalla grande que las mujeres sabemos darlo”, aseveró la vicegobernadora.

En tal sentido, consideró que “la política repara, la política transforma, la política es una herramienta de transformación de las desigualdades y ahí siempre vamos a estar las mujeres poniendo lo mejor de nosotras para poder hacerlo carne en cada rincón del territorio”.

“En esta primera convocatoria presencial que hacemos, porque la mayoría del 2020 nos hemos visto a través de las plataformas, quiero invitarlas a seguir haciendo, a seguir transformando, a seguir teniendo una mirada solidaria, empática pero sobre todo a seguir tendiendo una mano a quien más nos necesita y defender siempre contra todos los ataques sistemáticos que venimos teniendo, que nos vienen atravesando, a nuestro Presidente y Vicepresidenta, y a nuestro gobernador, porque se trata de nuestro proyectos políticos que en la Argentina revierten desigualdades, amplían derechos, generan justicia social y sobre toda las cosas, como dice la filosofía peronista, construyen la felicidad de nuestro pueblo”, concluyó Stratta.

La virtualidad permitió la participación masiva del encuentro.



Hicieron uso de la palabra Luisina Minni, concejala de Paraná; Silvina Domé, intendenta de Villa Clara; Lorena Arrozogaray, viceintendenta de Gualeguaychú; Stefania Cora, diputada provincial; Claudia Gieco, senadora provincial; Galliard Carolina, diputada nacional; y Macarena Sanchez, directora del Instituto Nacional de Juventud, Macarena Sánchez. Además, de manera presencial y mediante plataforma zoom, participaron legisladoras nacionales y provinciales, concejalas, intendentas, viceintendentas e integrantes del gabinete.

Compartimos un encuentro de mujeres peronistas en gestión donde con la presencia de @vtolosapaz y @Macasanchezj

Conversamos con las compañeras sobre el rol de las mujeres en el peronismo, la militancia y la gestión, luchando por una patria mas igualitaria e inclusiva. #EntreRios pic.twitter.com/TAMEfcLdoA — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) February 26, 2021

Fortalecer el Frente de Todos



“Quiero agradecer a todo el Gobierno de Entre Ríos, a su querido gobernador Gustavo Bordet y a la querida vicegobernadora Laura Stratta”, dijo Tolosa Paz al iniciar su discurso en el Sindicato de Comercio de Paraná.

La funcionaria nacional, Victoria Tolosa Paz.

Y destacó: “Cuando planteamos venir a Entre Ríos con la agenda del Gobierno nacional, quienes somos militantes y abrazamos al peronismo, no dejamos jamás de encontrarnos con las compañeras, aunque sea cinco minutos, para escucharnos entre todas”.



Enseguida, evocó a Néstor Kirchner en el día de su cumpleaños. “No podemos estar acá, un 25 de febrero, sin honrarlo”, expresó la funcionaria nacional tras recordar la llegada del expresidente a la capital entrerriana para solucionar el conflicto docente, hecho que calificó como “política de transformación más grande del kirchnerismo” porque logró “poner a la Educación en el centro de la escena política”.

En modo presencial desde Entre Ríos, y vía Zoom compartimos un gran encuentro de mujeres peronistas en gestión. Nos convoca la pandemia de las violencias, la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de políticas de género, la equidad y la construcción de un futuro mejor

Además, mencionó otra fecha muy significativa para el movimiento, al cumplirse 75 años del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón. “Cuando nos juntamos nos multiplicamos, nosotras las que amamos las banderas del peronismo tenemos esa esencia: en el horizonte no hay imposibles, pero no hay imposibles no solo cuando gestionamos, sino también cuando todos los días elegimos militar”, aseveró al tiempo que ratificó: “El motor que tenemos adentro es el de la militancia”.



Luego, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, valoró los espacios que ocupan las mujeres en la política. “Cuando llegamos a un lugar transformamos la realidad y damos vuelta la historia”, manifestó Tolosa Paz destacando la Ley de Paridad de Género en los tres poderes del Estado y en la sociedad civil.

“Celebramos este enorme avance de Entre Ríos que no tenía Ley de Paridad, y ahora la tiene. Y lo celebramos porque creemos de verdad que desde Evita y desde Cristina, miramos la historia y sabemos que el peronismo provocó en la Argentina grandes transformaciones para todas y todos, pero fundamentalmente para todas”, remarcó.

“Los grandes avances para las mujeres siempre fueron con gobiernos peronistas en el poder. No existiría la Ley de Paridad en Entre Ríos si acá no hubiese un gobernador, una vicegobernadora y una organización política del peronismo dando batalla y abriendo tranqueras. Jamás la derecha permitió ampliación de derechos de ningún colectivo, y mucho menos para las mujeres”, enfatizó Tolosa Paz.

En el último tramo de su alocución, Tolosa Paz se refirió al año electoral y la necesidad de “bancar” al Gobierno nacional.

“Tenemos que sentirnos parte de un gobierno que le tocó arrancar después de cuatro años de exclusión, de endeudamiento y de destrucción del sistema productivo y del empleo formal, con 40 puntos de pobreza y 10 puntos de indigencia y luego llega la pandemia”, señaló la funcionaria nacional.

“¿Qué estamos haciendo con Alberto y con Cristina, con Cristina y con Alberto? El gobierno del Frente de Todos es de Alberto y de Cristina, de Cristina y de Alberto. Quien quiera seguir buscando grietas en el Frente de Todos que busque otra compañera. Llegamos con un Frente y ese Frente tiene expresiones amplias como siempre tuvo el peronismo. Bienvenidas al peronismo que es esa heterogeneidad”, manifestó Tolosa Paz.

“Tenemos que fortalecer nuestro Frente para que las ideas democráticas avances en función de mejorarles la vida a la mayoría; y en un año de pandemia, en la previa de un año electoral, tenemos que poner en el norte al proyecto que vinimos a hacer: a reconstruir la Argentina federal”, concluyó e instó a las compañeras a animarse a “hacer más política en el territorio”.