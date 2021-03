Bordet dio inicio oficial al ciclo lectivo 2021

E

n la Escuela Bavio de Paraná, el Gobernador Gustavo Bordet, señaló que se dio “iniciado oficialmente el ciclo lectivo en toda la provincia y las escuelas comienzan con modalidad presencial que era sumamente necesario, si bien, en nuestra provincia, unos 500 establecimientos habían tenido clases presenciales desde octubre y noviembre”, explicó el mandatario.



“Era necesario”

“Era necesario que todas las escuelas comiencen con esta modalidad de burbuja las clases presenciales. Estamos muy contentos porque estamos logrando el retorno de todos los chicos a clases, que es muy importante por los contenidos curriculares que se enseñan en las aulas y por la necesidad de interactuar con sus compañeros”, resaltó el gobernador.





Lo que dice el archivo Febrero, 2021 “Los chicos necesitan volver a la escuela”





Junto la vicegobernadora, Laura Stratta, y al titular del CGE, Martín Müller, Bordet sostuvo que “estuve dialogando con los padres y manifestaron la necesidad de tener sus hijos en esta modalidad de presencialidad”, afirmó a Elonce.

Propuesta salarial

Sobre la medida de fuerza de los gremios de educación, el gobernador lamentó “que no se puedan ver realizadas las clases normalmente, pero pese al paro, la presencia de alumnos está en las aulas, porque hay una necesidad de los chicos, los padres y los docentes de reencontrarnos en las aulas”, subrayó Bordet.





Lo que dice el archivo Febrero, 2021 AGMER va al paro por tres días





“Hemos hecho una propuesta salarial que está muy por encima de las paritarias nacionales que cerraron. Por ejemplo, la paritaria nacional cerró con un mínimo de 31 mil pesos y nosotros, con la propuesta que estamos pagando ahora, es de $32.600 para un caso testigo de 20 horas y si ese docente, es de jornada completa, el mínimo asciende a 44 mil pesos”, explicó Bordet a Elonce.

“Chicos en clases”

Al respecto de la propuesta salarial, el gobernador agregó: “quizás eso no sea suficiente y debamos seguir dialogando para encontrar una salida, pero es lo que estamos en condiciones de asegurar y pagar. Además, no dudamos en hacerlo efectivo, por eso, lo estamos pagando al aumento, independientemente, de que nos pongamos de acuerdo con los gremios. Mientras esto ocurre, es necesario que los chicos estén en clases. No son necesarios los paros cuando estamos dialogando para encontrar una solución”, remarcó el primer mandatario provincial.





Lo que dice el archivo Febrero, 2021 No hubo nueva propuesta y podría resolverse por vía judicial





Diálogo

Finalmente, ante la consulta sobre el diálogo con medios docentes, el gobernador ratificó la predisposición a buscar un acuerdo. “Queremos dialogar y vamos a seguir haciéndolo. Estamos en contacto y tenemos respeto por las organizaciones gremiales”, dijo y agregó: “vamos a agotar todos los vínculos con diálogo para lograr un acuerdo porque entendemos que no estamos tan lejos de lograr una solución”, concluyó. Elonce.com