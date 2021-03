Otro paro de 72 horas y sigue la carpa blanca

L

os docentes entrerrianos inician este lunes un nuevo paro en las escuelas en el marco del conflicto con el Gobierno por el reclamo de recomposición salarial. Las 72 horas iniciales de huelga en el arranque del ciclo lectivo 2021, entre lunes 1° y miércoles 3, tuvieron una altísima adhesión, según el análisis gremial.



Este lunes, en coincidencia con el Paro Internacional de Mujeres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) concreta el cuarto día de paro, que tendrá continuidad el jueves 11 y viernes 12. Luego, Agmer convocará a un congreso provincial para definir de qué modo sigue el conflicto.





Aunque de momento seguirá con la carpa blanca que instaló en Plaza Mansilla –frente a la Casa Gris- el martes 2 del actual. “La carpa, como símbolo de resistencia y de lucha, es un símbolo muy caro para todos los trabajadores de la educación, y que nosotros, en este contexto, donde no tenemos propuesta salarial, donde nos clausuraron el diálogo en el marco de la paritaria, que es el ámbito natural donde los trabajadores discutimos con las patronales, vamos a sostener”, expresó Marcelo Pagani, secretario general de Agmer.

Y agregó: “La carpa tiene por objetivo visibilizar nuestra lucha, hacer visibles nuestros planteos, nuestros reclamos, y por supuesto, aspiramos a ser convocados para recibir una propuesta que contenga nuestras demandas”.

El viernes 19 de febrero se realizó la tercera audiencia paritaria: entonces el Gobierno ofreció un 15 por ciento de aumento salarial más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre, que para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, supuso una suba de un 36 por ciento, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Pero esa propuesta no satisfizo las aspiraciones docentes, que reclaman la “recuperación” de lo perdido frente a la inflación en 2020, 36,1 por ciento, más una pauta para 2021. No hubo entendimiento posible, aunque el Ejecutivo decidió pagar igual la mejora.



-¿Qué tan lejos está la propuesta que hizo el Gobierno de lo que reclama el gremio?

-Estamos lejos. La propuesta es bianual. Estamos hablando de un 15 por ciento, más un 20 por ciento bianual de blanqueo del bono, cuando la Nación en forma bianual aumentó el salario mínimo el 70 por ciento; Córdoba, de (el gobernador Juan) Schiaretti aumentó un 50 por ciento; Tucumán aumentó 56 por ciento; Capital dio el 25 por ciento el año pasado. Y en Entre Ríos tenemos un bono, que ahora es blanqueado, y una propuesta bianual de 20 puntos. Por eso la preocupación. Por eso el plan de acción. Por eso el estado de alerta y movilización permanente que tenemos los trabajadores de la educación.

-¿Qué chances hay de seguir discutiendo en paritaria?

-La paritaria está cerrada en su parte administrativa. Si hay voluntad y decisión política, se busca la forma. Eso no es problema. La ley de Paritaria es muy sabia y se puede claramente saldar esa cuestión. Lo más importante es la voluntad política de convocar a los trabajadores, pero no para vaciar el diálogo. Dialogar no solo significa sentarse a una mesa. Dialogar significa hacer esfuerzos para ponerse de acuerdo, buscar consenso, acercar partes, si no el diálogo es vacío, es para una foto. y lo que nosotros queremos es dialogar para construir una propuesta. El sindicato, por supuesto, está dispuesto a dialogar.





-El lunes hay otro paro. ¿Cómo viene el acatamiento?

-Las primeras 72 horas fueron increíbles, con una altísima adhesión como hacía muchísimos años, más del 90% en la provincia y departamentos con 95%, 96% y 97%. Y muchísimas escuelas al 100 por ciento. Entendemos que el del lunes también va a ser un paro muy contundente, porque además se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y luego 48 horas, jueves y viernes, y un congreso que deberá sesionar a fines de la semana que viene. Ese es el esquema, y seguimos en la carpa, y a la expectativa de retomar ese diálogo, pero diálogo con contenido.

-¿Hay alguna señal que permita tener optimismo?

-La única señal es lo que uno escucha en la prensa, expresiones de funcionarios, que hablan de que en el marco del dialogo pueden acercar una propuesta. Pero más de eso, no tenemos nada.

-¿La carpa se va a mantener acá?

-Nosotros entendemos que de la Plaza Mansilla nos vamos a ir en el momento en que podamos aprobar una propuesta con el conjunto de compañeras y compañeros en un congreso, que es el máximo órgano de gobierno. Estamos acá, dispuestos a resistir hasta conseguir una propuesta que nos contenga.

En una escuela de San José de Feliciano se suspendió el dictado de clases presenciales desde este lunes y por un lapso de 14 días luego de detectarse cinco casos de Covid-19 en el plantel docente.





Suspenden las clases en una escuela

Las autoridades de la Escuela Agrotécnica N° 52 “Manuel Bernard”, de San José de Feliciano, decidieron suspender el dictado de clases presenciales desde este lunes 8 y por un lapso de 14 días luego de detectarse cinco casos de Covid-19 en el personal del establecimiento educativo.

Por protocolo de Educación, tras la confirmación de los casos, se ordena la suspensión de las clases por 14 días, aunque las autoridades de la Escuela Agrotécnica difundieron un primer comunicado en el que se anunció que la suspensión sería por una semana, del lunes 8 al viernes 12.

El comunicado que dio a conocer la institución señala que la decisión de suspender el dictado de clases presenciales durante una semana está fundada en el hecho “de tener contagios de Covid 19, por parte del personal de la escuela. Por otro lado, personal de salud ya está interiorizado de esta situación y está analizando caso por caso, tomando las correspondientes medidas de control. Gracias”.









Pero, desde el Consejo de Educación se informó que no habrá clases presenciales por dos semanas. “Ante los reiterados casos de Covid-19 presentados en integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica N° 52 Manuel Bernard se comunica la suspensión de las clases presenciales por 14 días, a partir del 08/03/21. Esta medida responde a sugerencia del COES (Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria) local en pos de prevenir mayores contagios y cuidarnos entre todos”, informó Silvia Ayala, supervisora de Nivel Secundario de la Dirección Departamental de Educación de Feliciano, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Eduardo Rodríguez, titular de Agmer Feliciano, confirmó al portal Entre Ríos Ahora que “son cinco casos y otros que se están por hisopar". Y que el contagio “no fue en la escuela, fue en un ámbito social, en una reunión”.

Conocida la decisión de suspender las clases, desde la seccional Feliciano de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionaron la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de disponer la vuelta a la presencialidad en el ciclo lectivo 2021.

El comunicado de las autoridades de Salud.

“Desde Agmer siempre sostuvimos que era irresponsable la vuelta a clases presenciales, sin condiciones ni insumos necesarios. Siempre sostuvimos que era muy arriesgado regresar, improvisando acciones y protocolos desde el organismo central de educación. Hoy por hoy, la realidad estalla en las escuelas; la realidad es que el virus sigue circulando en nuestras comunidades; la realidad es que las escuelas no están en condiciones para cumplir protocolos elaborados en oficinas que desconocen los ámbitos donde serán aplicados”, señaló el sindicato.

Y señaló que “ante las irresponsabilidades de un Estado ausente, Agmer se hace presente para resguardar a los trabajadores de la educación, estudiantes y familias que conforman la comunidad; nos reuniremos con las autoridades pertinentes, a fin de que se cumplan las acciones previstas para estos casos”.





La resolución N° 2.722 del Consejo de Educación establece que ante la aparición de casos confirmados en el ámbito escolar “se suspenderán las clases en el establecimiento escolar por un día para realizar desinfección exhaustiva, previa consulta al centro de salud de referencia”. Y agrega que ante la aparición de un caso sospechoso de Covid-19 en el ámbito escolar, “todo el grupo (docentes y estudiantes) en el que se presenta el caso, deberá abstenerse de asistir al establecimiento hasta que se confirme o descarte la infección”.

Si se descarta, agrega, “todo el grupo se reintegrará a clase según la organización preestablecida. El resto de los cursos/grupos/secciones y la totalidad de los docentes y no docentes seguirán con las tareas establecidas. La limpieza y desinfección del establecimiento escolar deberá ser la estipulada en el protocolo y de hacerla no se requerirá ninguna limpieza o desinfección adicional. Las autoridades educativas en estos casos brindarán información respecto de la sintomatología asociada a la definición e identificación del caso sospechoso”.

Pero, ante la confirmación del caso, “todo el grupo de contacto deberá respetar el aislamiento de 14 días a partir de la última exposición con el caso confirmado”.