Revelan lista de entrerrianos espiados por el macrismo

ás de 58 mil personas figuraban con nombre y apellido en una lista que era controlada por la Dirección de Migraciones. Entre ellos, se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas, incluso de Entre Ríos.



Este sistema de alertas no contaba con ningún requerimiento judicial, por lo que su detección por parte del Gobierno de Alberto Fernández derivó en otra denuncia de espionaje ilegal que afronta la gestión de Mauricio Macri.

Entre los principales nombres de políticos entrerrianos se incluyen a Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Enrique Cresto, entonces intendente de Concordia y actual titular del ENOHSA; Martín Carbonell, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú; Edgardo Kueider, entonces Secretario de Gobernación y hoy Senador Nacional; Laura Stratta, entonces Ministra de Desarrollo Social y ahora Vicegobernadora; Rosario Romero, Ministra de Gobierno; Luis Benedetto, entonces Ministro de Planeamiento e Infraestructura y hoy Director de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.









En entrevista exclusiva con el Nueve, María Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, explicó que el gobierno anterior, armó "un aparato de espionaje". "Habían generado un sistema donde determinadas personas, que tenían interés en seguir, eran incorporadas en un sistema informático llamado Halcón que había sido creado legalmente para que los oficios que la Justicia quería que se investiguen sean cargados, sean alertas silenciosas para que la persona no se enterara que lo estaban investigando", explicó.



Asimismo, se explayó: "Cuando nos hicimos cargo de Migraciones nos dimos cuenta de que entre los 58 mil registros que había, la mayoría no tenía ningún oficio judicial detrás sino que había un interés particular para saber quién entraba, quién salía, como así también claves que se usan en Migraciones para trabajar".









Respecto de las personas que integran la lista, sostuvo: "Se usaron esas claves para espiar y fijarse los movimientos migratorios de muchos políticos, artistas, deportistas y en el caso de Entre Ríos, de muchos políticos y miembros de la Justicia de Entre Ríos que también tenemos constancia de que ha sucedido".



Carignano prefirió no dar nombres, pero sí confirmó que había "intendentes, exintendentes, miembros del Superior Tribunal de Justicia". "Todo esto está a disposición de la Justicia. No queremos dar nombres porque no queremos entorpecer la causa judicial, pero todo ha sido denunciado cuando esto se encontró", indicó.



Consultados por el signo político, aseguró que formaban parte de la oposición al gobierno de Macri. "Son intendentes del Frente de Todos. Lo llamativo es que la mayoría de las búsquedas fueron en 2019, entre agosto y octubre, con las elecciones", respondió.

Entre esos intendente estaba el ahora titular del ENOSA, el concordiense Enrique Cresto, quien estuvo presente en el canal C5N este lunes, donde refirió a estos operativos del macrismo para espiar a su persona mediante la Dirección Nacional de Migraciones.