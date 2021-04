Apoyo de vecinos a la obra de Racedo

D

esde la Municipalidad de Paraná informaron que los vecinos apoyan la obra integral en avenida Racedo, tras la presentación de este miércoles por el intendente Adán Bahl.



Dicen que la esperan desde hace años, que representa un progreso para la ciudad y una mejora en su calidad de vida. Además, que cumple todas las normativas ambientales y que se debe respetar el fallo de la Justicia que la avala. Además valoran el diálogo con el Municipio.



Lo expresaron en el encuentro realizado este miércoles en la Escuela Normal, donde el Municipio presentó una ampliación del proyecto que incorpora más demandas de quienes viven en el lugar y también de ambientalistas.



Federico Soskin, vecino del lugar, dijo que se trata de una obra "aplazada desde hace muchos años en una arteria muy importante de la ciudad", y respecto a quienes se oponen al proyecto, afirmó: "Lo que he venido a escuchar acá es la ignorancia de un grupo que altera el progreso de la ciudad”.

Sobre la preservación de los árboles, señaló: “El Municipio presentó un proyecto superador en el cual se ve la mejora del plantado de árboles de tres por uno. Inclusive ofreció trasplantar árboles en tanto se pueda hacer ese proceso. Ya tenían aprobado un proyecto y trataron de conformar a todo un grupo que lo veo caprichoso, que únicamente ve el no por el no mismo, y no por una cuestión de un fundamento que sea sustentable para la ciudad”.



"Creo que los vecinos de la ciudad deben conocer el proyecto y ver que es positivo. Que mejora el tránsito y a los vecinos hasta le mejoraría la imagen y la seguridad por las iluminarias que se van a colocar”.



Otra vecina, Alicia Leudrop, contó: “Soy frentista de calle Racedo y hace 68 años que vivo ahí. Necesitamos se concrete esta mejora. Mis padres y otros vecinos estaban entusiasmados cuando hace 66 años se proyectó la obra y es una injusticia que Paraná no avance".

Luego agregó: "Es una pena que algunas personas se opongan a esta obra por el no mismo, porque la gente de la zona y del barrio quiere esta ampliación y la ejecución del proyecto”.



“Hace años que mi zona está igual, entonces mi pregunta es, ¿cuándo va a cambiar? Acá no hay progreso y cuando van a hacer una obra importante y beneficiosa para la ciudad, se oponen dos o tres personas. Ojalá se haga pronto”, concluyó.



El vecino Gustavo Alcain valoró el nuevo diálogo con el intendente Bahl y su equipo "porque han invertido su tiempo en escuchar a los vecinos y tratar de mejorar las peticiones de algunos ambientalistas que proponían mayores espacios verdes”.



“Creo que hay un gran interés por parte del Municipio de llegar a un consenso, con una excelente disposición democrática. No se debería pensar solamente en parar una obra sino en proyectar hacia el futuro porque hay mucho por hacer para el avance y la renovación de una ciudad que debe ser turística”, añadió.

Respecto al arbolado, indicó: "Me parece correcto que los árboles que se extraen sean trasplantados en la misma zona, además otros son viejos. El Municipio ha hecho todo un esfuerzo y la idea de modernizar es muy importante”.



La ampliación del proyecto



Este miércoles, el Municipio presentó a los vecinos una nueva propuesta superadora tras escuchar a los vecinos.



1) Se reemplaza el cantero central de hormigón por un cantero central verde absorbente, de dos metros de ancho.



2) A ese cantero, se van a trasplantar algunos de los árboles existentes, alternándolos con especies autóctonas de 15 años de edad y arbustos más bajos para filtrar la contaminación. Todo eso, con el objetivo de preservar las condiciones ambientales con las que hoy cuenta el Bulevar.









3) Se agregan 5 dársenas por cuadra y por mano para estacionamiento de los vecinos. Así, los paños verdes no van a ser invadidos por automóviles.



4) Se suma un doble circuito de bicisendas.



Estos puntos se suman a otras demandas de los vecinos incorporadas previamente, como obras de cloacas, desagües pluviales, conexiones de agua potable, iluminación, seguridad vial y forestación compensatoria que ya se inició en toda la zona aledaña a Racedo.