“Tenemos la obligación de velar por la salud y seguridad de nuestra población”

El gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, suscribió convenios con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cesto, para la construcción de 357 unidades sanitarias básicas en 21 municipios entrerrianos, que demandarán una inversión de más de 290 millones de pesos. También se refirió a la pandemia en la provincia.

"Generar condiciones sanitarias para que toda la población entrerriana tenga acceso a servicios básicos resulta imprescindible y en estos momentos tan críticos seguimos sumando esfuerzos para lograrlo", expresó el gobernador Gustavo Bordet al firmar convenios con el Enohsa para la construcción de Unidades Sanitarias Básicas.





La firma de Convenios con el Enohsa es para la construcción de Unidades Sanitarias Básicas, a través de un programa que está dirigido a familias que se encuentran en situación de precariedad habitacional y cuentan con algún integrante con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.



Estuvieron presentes en el acto, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el diputado nacional, Marcelo Casaretto; el secretario de Obras Públicas de la municipalidad de Paraná, Maximiliano Argento; los intendentes de San José, Gustavo Bastian; de María Grande, Héctor Solari; y de Villaguay, Claudia Monjo; e integrantes del equipo técnico del Enohsa.

En tanto que por videoconferencia, participaron la diputada nacional, Mayda Cresto; y el coordinador de la Región Litoral del Ministerio del Interior, Tomás Ledesma; además de representantes de los 17 municipios entrerrianos que también suscribieron el convenio: Concordia; Concepción del Uruguay; Gualeguaychú; Villa Paranacito; Ceibas; Federación; Feliciano; Gualeguay; Maciá; Federal; Santa Elena; Conscripto Bernardi; Rosario del Tala; General Campos; San Salvador; Diamante y Colón.

“Son tiempos que nos resultan completamente atípicos porque estamos en una gestión signada por una pandemia desde que comenzamos prácticamente nuestros mandatos, en apenas dos meses el mundo cambió en una forma vertiginosa, que no podíamos imaginarlo y que todavía tenemos la incertidumbre de cómo se desarrollarán los próximos tiempos que nos tocan vivir”, indicó y aseguró que “lo que sí tenemos, es la vocación inquebrantable en cada uno de nosotros de estar permanentemente trabajando al frente de la línea más cercana contra la pandemia”.



“Quizás este es el momento más crítico de todos los meses que nos tocó atravesar de pandemia, y en este sentido quiero una vez más aunar el esfuerzo, trabajar desde el conjunto para poder estar al lado de nuestros vecinos, y esto es decirles que tengan todo el cuidado necesario para no disparar la curva de contagios”, sostuvo.

“Nosotros tenemos la obligación y el deber de velar por la salud y seguridad de nuestra población”, dijo el mandatario, “más allá de que muchas veces las medidas que nos tocan tomar, nos acarreen dificultades, no sean populares y generen protestas que son entendibles y razonables porque tenemos que tener la empatía suficiente y necesaria para ponernos en el lugar de cada vecino que no puede abrir su actividad, de otros vecinos que ven frustradas sus aspiraciones, de vecinos que no pueden realizar actividades que están acostumbrados a hacer, pero sabemos que es la única forma de poder controlar el crecimiento del número de contagios en esta pandemia”, indicó.





Bordet flanqueado por el titular del Enohsa, Enrique Cresto, y la vicegobernadora, Laura Stratta.

Al dirigirse a los intendentes, les transmitió su agradecimiento y reconocimiento “a todos y cada uno de ustedes por la preocupación de tomar en cada municipio un tema que es central en una urgencia y emergencia”.

Valoró que "hemos venido desarrollando un ambicioso plan de obras públicas en todo el territorio y esto hace que en paralelo podamos tener satisfacción de demandas de nuestros vecinos y por otro lado, a través del empleo que genera la obra pública, poder llegar a sostener el trabajo en tiempos complejos y complicados”.

“El reconocimiento es porque un intendente no se prepara para gobernar sobre lo imprevisto, sobre una pandemia que irrumpe y ustedes lo han hecho y los están haciendo muy bien y también con mucha determinación”, aseguró.

En ese marco, reconoció que “como gobernador me he sentido siempre respaldado y acompañado por todos ustedes, entendiendo que son tiempos críticos, quizás en este momento estamos asistiendo a los momentos más duros de la pandemia”.





Vacunación



Por otro parte, Bordet se refirió a la importancia de la vacunación, y señaló "que las personas mayores no se contagian porque la vacuna ha dado resultado en el sentido en que no hemos registrado en la provincia ninguna persona que habiéndose vacunado con una dosis haya necesitado una cama de terapia intensiva. Esto es importante y también es alentador y nos obliga a trabajar fuertemente en la campaña de vacunación”, indicó.

"Llevamos prácticamente 200.000 inoculaciones en la provincia”, precisó y mencionó que “tenemos vacunado más del 25 por ciento de la población económicamente activa de la provincia; estamos vacunando a grupos de más de 60 años llevamos un 45 por ciento; de más de 70 años un 70 por ciento; la totalidad de los adultos mayores que están institucionalizados en geriátricos; la totalidad del personal de salud”.

Asimismo, indicó que “vamos a comenzar a vacunar a menores de 50 con comorbilidades y enfermedades prevalentes, y estamos recibiendo numerosas dosis de vacunas para acelerar la campaña de vacunación”, detalló el mandatario.



Seguidamente agradeció a los municipios, "porque han dispuesto de toda logística para poder llevar adelante una campaña de vacunación que es totalmente atípica porque en estos meses vacunamos lo que se vacuna en todo en un año con la totalidad de vacunas que tiene la provincia”.

Respecto de las medidas anunciadas este viernes, Bordet dijo que “tomamos, como venimos haciéndolo habitualmente, dos cuestiones sumamente necesarias sostener durante esta pandemia: una tiene que ver con continuar con la educación en sistema presencial. Es sumamente importante, no solo por los contenidos curriculares para nuestros alumnos, sino también por lo que significa en la salud psicofísica de nuestros chicos”.

Y por otro lado, con “poder sostener las actividades económicas para que no tengamos que generar más pérdidas sobre todo en sectores que hace mucho tiempo la vienen pasando muy mal y que han tenido que cerrar sus puertas”.

“Para lograr estas dos cosas, es necesario reducir drásticamente la circulación, no hay otra forma de poder sostener la educación presencial, los comercios abiertos si no se reduce la circulación y no se evitan todo lo que son aglomeramientos de personas de manera innecesarias”, expresó.



En ese marco, explicó que instruyó al jefe de Policía de la provincia de Entre Ríos “para que haga exhaustivos controles, vamos ser muy severos con los controles. El jefe va a instruir a su vez a cada jefatura departamental de Policía para organizar lo mismo en la ciudad, y solicité a todos los intendentes de la cooperación con la Policía de la provincia de Entre Ríos, con el cuerpo de inspectores municipales de tránsito para poder colaborar”.

Núcleos Húmedos

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de “trabajar fuertemente en estás políticas que generan inclusión social, en políticas que les devuelven a muchas familias la dignidad de poder vivir todos los días un poco mejor”.

Dijo entonces que ese es un cometido del gobierno que se desarrolla desde el Ministerio de Desarrollo Social, “donde desde hace mucho tiempo venimos trabajando en la universalización de los programas sociales, esto es trabajar sin focalizar medidas entendiendo que los derechos corresponden a todas las personas y que no tienen una identidad particular. Tiene que ver con superarnos todos los días y ser mejores como sociedad para poder lograr los cometidos que nos proponemos”.

Asimismo, agradeció al titular del Enohsa, “por estar acompañándonos con un Programa que sin lugar a duda le va a cambiar la vida a muchos vecinos, son cosas que a veces parecen obvias pero que cuando faltan no lo son en absoluto”, y a todos, "el estar juntos en este tiempo que es donde más tenemos que lograr, estar unidos para avanzar sobre esta pandemia y poder ejecutar todos nuestros programas y planes de gobierno que todos tenemos adelante para poder llevar a la provincia de Entre Ríos a un destino que es el que todos queremos”, enfatizó.





También, por "la preocupación y decisión de llevar adelante este programa, como se está haciendo en toda la provincia con una inversión histórica para Entre Ríos en materia de agua y saneamiento".



"Hacía muchísimos años que en los municipios de Entre Ríos no se podían desarrollar este tipo de obras, que son caras y que además no se ven porque están debajo de la superficie, pero que tienen un impacto decisivo en la calidad de vida de cada uno de los vecinos", afirmó.

“Esto mejora también la salud de las personas, hace que haya menos enfermedades, que se dignifiquen muchos hogares”, indicó. Finalmente afirmó que “no contábamos con los recursos suficientes porque son obras de envergadura, caras y que ahora con la decisión del presidente Alberto Fernández de asignar recursos para poder llegar en medio de una pandemia a resarcir en materia de saneamiento a muchas familias entrerrianas, es muy positivo y valorable”.

Presencia muy fuerte

Por su parte, el titular del Enohsa, dijo que "nos encomendó el gobernador de Entre Ríos, de poder estar en los 83 municipios, 53 comunas yo todas las juntas de gobierno tratando de acompañar a cada municipio en sus objetivos de desarrollo de agua y saneamiento, planes directrices locales para poder llegar al 100 por ciento de cobertura de agua y al 80 por ciento de cobertura de cloacas".

Puso de relieve, además, "el acompañamiento de toda la provincia de Entre Ríos y de la impronta de nuestro gobernador que hace que este organismo hoy pueda tener presupuesto para estar en todo el país, y por supuesto con una presencia muy fuerte en la provincia".

Recordó entonces la firma del convenio marco "que sirvió para tener el presupuesto y poder implementarlo en Entre Ríos como prueba piloto y no tengo dudas que se va a terminar implementarlo en toda la Argentina", indicó.

En esta primera etapa, "tenemos que empezar con los más vulnerables", dijo que son más de 1.500 millones de pesos que se van a volver en este programa en la provincia de Entre Ríos, “y empezamos a trabajar con todas las familias vulnerables que tengan un integrante con discapacidad, principalmente motriz", indicó.

“La idea es poder llegar a que en algún momento en la provincia de Entre Ríos ya no haya ninguna escuela, casa que no tenga una unidad sanitaria básica o un baño digno", completó.

Llegar a todo el territorio

En tanto que la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, destacó: “Como parte de la primera etapa del trabajo conjunto que venimos llevando adelante con Enohsa en el marco del Programa Unidades Sanitarias Básicas, 357 unidades se van a distribuir en 21 localidades”.

En ese sentido, la ministra ahondó: “Estas unidades son fruto de la articulación que sostuvimos durante todo el año desde el Ministerio con las áreas sociales y de discapacidad municipales, como ha marcado con mucha fuerza nuestro gobernador la necesidad de llegar a todo el territorio. Estas áreas fueron acercando las inquietudes y necesidades de familias de sectores con vulnerabilidad social que tienen personas con discapacidad y se priorizaron las discapacidades motrices para generar situaciones de mayor seguridad sanitaria necesarias en este contexto de pandemia”.



Por último, Paira agradeció a los intendentes y resaltó que el plan de trabajo prevé llegar, por etapas, a todas las localidades de la provincia con esta política.