La carne subió pese a las restricciones

a Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer el informe mensual de precios de referencia del ganado vacuno, cuyos porcentuales se calculan en base a los promedios obtenidos de las firmas consignatarias que operan en la provincia. Según el gremio, las medidas se empiezan a sentir y golpean a los productores.



Según el informe de FARER, los precios promedio que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de junio de 2021 indicaron el incremento de un 5,97% en los precios de variación respecto de mayo.

Precios de referencia promedio de junio (según FARER)

A través de un comunicado al que accedió Informe Digital, Farer señaló que “las medidas restrictivas en las exportaciones de carne vacuna se empiezan a sentir y golpean a los productores. Precios sensiblemente a la baja en distintas categorías de vacas”.

Detalle del informe de FARER



En el caso de las de conserva, algunos lotes vuelven al campo ante la ausencia de compradores, debido a que la reducción de venta al exterior provoca un efecto similar en la demanda. En tanto, terneros y terneras se mantienen muy firmes, y debido a ello, el saldo fue alcista en un 5,97 %.

Tras de un mes y algunos días con exportaciones cerradas o restringidas, se empieza a notar un comportamiento en los remates ganaderos que indican ya una baja pronunciada de algunas categorías, tendencia que se espera se profundice.



Puntualmente, las vacas de conserva o manufactura ya comenzaron a declinar claramente su precio (- 8,77 %) y los analistas esperan que en pocos días se pague por esas vacas el 50 % que se abonaba hace un par de meses; ello sin contar que en muchos casos las tropas pasan sin compradores para volver al campo.

Con las exportaciones reducidas, el mercado chino, comprador mayoritario de ese tipo de animales ha comenzado a retraerse, hecho que provocará un fuerte impacto en el productor ya que necesita una inversión que no se justifica para mejorar esa categoría y donde muchas veces el único camino es dejarlas morir sin comercializarlas ante la ausencia de demanda.



El mercado interno absorbe menos del 10 % de este tipo de vacas, por lo que no hay demasiados caminos que no sean el exportador, realidad que se da de bruces con la restricción exportadora de esta categoría dictada por el gobierno, pues no altera en absoluto el precio de la carne en góndolas y carnicerías.



Asimismo, y en lo que respecta a los precios promedios, también fue un mes flojo para los toros (- 14,16 %), vacas (- 6,66 %) y vacas de invernada (- 4,76 %). En tanto, la plaza se mantiene en un promedio positivo debido a que los terneros y las terneras continúan firmes, con aumentos de entre el 5,09 y de 11,42 %.

FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.