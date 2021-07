De Angeli prefiere a Frigerio que a Etchevehere

A

lfredo De Angeli se metió en la pelea entre Luis Etchevehere y Rogelio Frigerio, y respaldó la candidatura a diputado del ex ministro del Interior en Entre Ríos. "Frigerio por supuesto que es un buen candidato porque conoce la provincia, la recorrió como ministro y antes como habitante, además de ser una persona muy formada", afirmó el dirigente rural.



El senador nacional del PRO cruzó de esa forma las resonantes declaraciones realizadas días atrás por Etchevehere en contra de Frigerio. "Una persona que no vivió y no vive en la provincia de Entre Ríos, que viene cada dos o tres semanas y da una vuelta, no lo veo como algo que pertenezca a la provincia. Me parece raro", dijo el ex ministro de Agroindustria.



"Son muchos los candidatos para 2023, y Rogelio -no tengo dudas- es uno de ellos. Lo mejor que nos puede pasar es tener opciones y democracias. En el PRO muchos son candidatos potables porque son dirigentes con mucha capacidad como lo han demostrado. Pero los que decidirán son los entrerrianos", agregó De Angeli.

El respaldo de De Angeli a Frigerio se suma al del diputado radical Atilio Benedetti, otra de las figuras de peso de Cambiemos en la provincia, que apoya la candidatura del ex ministro para la gobernación en 2023.



Además, los diputados nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese, el presidente del PRO Entre Ríos Eduardo Caminal, y el diputado provincial Manuel Troncoso ya habían salido al cruce de Etchevehere.

Fuente: La Política Online