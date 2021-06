Se calienta la interna en Cambiemos

M

ientras se transita el último tramo para el cierre de alianzas y formalización de las listas que competirán en la elecciones Primaras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la interna de Cambiemos está a punto de ebullición. Desde que Rogelio Frigerio lanzó su precandidatura a diputado nacional para competir en la interna la tensión ha ido en ascenso. Etchevehere y Kisser cruzaron al exministro del Interior, que recibió respaldo desde Juntos por el Cambio.

Con el acuerdo realizado con el diputado nacional Atilio Benedetti, Frigerio sumó un apoyo importante en el partido centenario y ha transitado diferentes localidades buscando ampliar su espacio político para las legislativas de este año y con el objetivo puesto en arribar a la Casa Gris en 2023. Tal exposición en la militancia de su espacio y el ascenso de la figura de Frigerio repercutieron en la faz interna de Juntos por el Cambio.

Lo que dice el archivo Junio, 2021 El álbum de Frigerio en la Costa del Paraná

Otro exministro del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, salió al cruce en declaraciones radiales donde le reprochó ser una especie de turista. “Una persona que no vivió y no vive en la provincia de Entre Ríos, que viene cada dos o tres semanas, da una vuelta, y hace prensa a través de medios que no son de acá, no lo veo como algo que pertenezca a la provincia”, expresó Etchevehere.

“Me parece raro, pero cada uno puede hacer lo que quiera con respecto a las candidaturas” agregó.

Además, el extitular de la cartera de Agroindustria se refirió a sus propias aspiraciones políticas: “Siempre estoy disponible para poder trabajar para la provincia de Entre Ríos, por supuesto, y para cualquier otro lugar, para poder ayudar a solucionar este tipo de cosas”, dijo respecto de la realidad entrerriana.

“El problema es grande y necesita el trabajo de todos, y un gran esfuerzo de parte de todos. Es algo que siempre tengo en consideración”, expresó Etchevehere en el programa En voz alta, de Radio Uner Paraná.

Lo que dice el archivo Junio, 2021 Etchevehere cuestiona la candidatura de Frigerio

“El problema es grande y necesita el trabajo de todos, y un gran esfuerzo de parte de todos. Es algo que siempre tengo en consideración”, expresó Etchevehere en el programa En voz alta, de Radio Uner Paraná.

Otro que criticó la candidatura de Frigerio es el exsenador provincial Raymundo Kisser. “Es una afrenta a los entrerrianos que venga un porteñito a encabezar listas aspirando a ser Gobernador”, dijo el radical.



Lo que dice el archivo Mayo, 2021 El radicalismo debate el acercamiento a Frigerio

“Es una cachetada que se le está dando al radical y una afrenta a los propios entrerrianos, que venga un porteñito a pretender marcarnos la cancha, poniendo los nombres, encabezando listas y aspirando a ser Gobernador de la provincia”, afirmó.



“Por lo que significa el desarrollo territorial del radicalismo en Entre Ríos, me parece que es una cachetada que se le está dando al radical y una afrenta a los propios entrerrianos, que venga alguien de Buenos Aires, un porteñito, a pretender marcarnos la cancha, poniendo los nombres, encabezando listas y aspirando a ser gobernador de la provincia”, exclamó el dirigente de Hasenkamp.

Raymundo Kisser.

“Nunca ha sido candidato a nada en Capital Federal, que es su lugar de residencia, donde ha vivido y formado su desarrollo profesional”, dijo exsenador radical, y agregó: “Que vaya y haga la pelea en ese escenario”.



“No puede ser que alguien de Buenos Aires venga y nos arme las listas”, se quejó Kisser, que señaló una “ambición personal” en las pretensiones de Frigerio en Entre Ríos.

Por último, en declaraciones a FM Dimensión de Rosario del Tala, Kisser también habló de un acuerdo político entre Frigerio y Bordet al señalar que “durante los cuatro años que estuvo al frente del Ministerio del Interior, Frigerio no defendió a la provincia, defendió a (Gustavo) Bordet, no a los entrerrianos”.

Lo que dice el archivo Junio, 2021 Instalaron el primer local de Frigerio

Respaldo a Frigerio



Las declaraciones de Etchevehere no pasaron desapercibidas en JxC y al unísono respaldaron a Frigerio y le respondieron al dirigente rural: “Necesitamos más unidad y menos oportunistas", coincidieron los diputados nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese, el presidente del PRO Entre Ríos Eduardo Caminal, y el diputado provincial Manuel Troncoso.

"No me sorprenden las declaraciones de Etchevehere. Es de esperar de dirigentes que no aportan al espacio y son oportunistas. Rogelio está trabajando en un proyecto para la provincia. Etchevehere está buscando un cargo", disparó el diputado nacional de JxC por Entre Ríos, Gustavo Hein.



Los legisladores Hein y Fregonese coincidieron en respaldar a Frigerio.

“Nadie debe acusar con el dedo si alguien es de una provincia o de otra. Conozco hace muchos años a Frigerio, sé de compromiso por la provincia y los entrerrianos", aseguró la legisladora del PRO Alicia Fregonese.



En sintonía con Hein y Fregonese, Eduardo Caminal, presidente del PRO entrerriano, sostuvo: “Desde nuestro espacio político el único que hasta el momento planteó un proyecto transformador para la provincia fue Frigerio, y entendemos que encarna los valores e ideas que buscamos representar como partido”.

Lo que dice el archivo Mayo, 2021 Quedó sellado el acuerdo entre Benedetti y Frigerio

Caminal consideró que se necesitan “más unión y proyectos en Juntos por el Cambio” y resaltó que “es justamente lo que representa Frigerio: consenso y diálogo”, mientras que “las discusiones que plantea Etchevehere no ayudan a lograr ese objetivo”, concluyó.



En tanto, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Manuel Troncoso, sintetizó que "las declaraciones de Etchevehere parecen de un dirigente del kirchnerismo y no de alguien que quiere sumar sus esfuerzos para transformar la provincia”.