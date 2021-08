¿Qué debo hacer si no figuro en el padrón definitivo?

A

16 días de las elecciones 2021, donde se llevará adelante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), muchos de los ciudadanos no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Electores para poder votar el próximo 12 de septiembre.

"Los votantes estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”, reza el artículo 33 del CNE.

Los votantes que quieran participar de las siguientes elecciones legislativas y no estén registrados para poder hacerlo, la Cámara Nacional Electoral dispuso de un plazo para reclamar este inconveniente, y ese período ya venció para las PASO. En este sentido, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto en las Elecciones primarias en Argentina.



"Los votantes estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón. Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio", dice el artículo 33 del Código Nacional Electoral (CNE).

Según lo dispone el Sistema electoral, las personas que se ausenten el día de la Elección primaria deberán justificar el motivo del mismo. Es decir, se tendrá que demostrar que estaban excluidos del Registro Nacional de Electores.



El 15 de octubre se conocerán los padrones definitivos, y se ratificarán las autoridades de mesa que hayan sido designadas. El 30 de octubre, se conocerán los lugares y las mesas de votación definitivos.

Frente a ello, se recomienda observar el padrón electoral provisorio para evitar este tipo de situaciones y dar aviso por omisiones de votantes o inclusión de fallecidos en el padrón.



Por otro lado, el próximo 14 de noviembre se llevarán adelante las Elecciones generales. Allí se define, en la mayoría de los distritos, la renovación en la Cámara de Diputados y Senadores.

En detalle, en la Cámara baja habrá 127 renovaciones de bancas, mientras que en el senado serán 24 de los 54 escaños que se posee.

