Chocaron a una precandidata en Gualeguay

L

a dirigente Marcela Ántola, actual concejala de Gualeguay, fue embestida por una camioneta Fiorino cuando salía de una actividad de campaña en su ciudad, en la previa de las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre.

Luego de una actividad de campaña en el marco de la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ántola se trasladaba en su vehículo cuando, por razones que no fueron establecidas aún, fue atropellada por un utilitario Fiat Fiorino.

Así quedó el vehículo que conducía la precandidata de Juntos (Foto: APFdigital).

La precandidata a diputada nacional de Juntos por Entre Ríos, Marcela Ántola, volvía sola en su auto de una actividad proselitista en el Barrio Defensa Costera en la ciudad de Gualeguay. Según detalló LT 38 Radio Gualeguay, otro vehículo la embistió sobre la puerta del lado del conductor en la zona del Inmigrante.

Ántola junto a Frigerio y Galimberti, los tres que encabezan la propuesta de Juntos.

Si bien se encuentra en buen estado de salud general, tras el accidente debieron llamar a una ambulancia para asistirla y, por precaución, fue trasladada al Hospital San Antonio.

La misma Marcela Ántola se encargó de llevar tranquilidad sobre su estado de salud al expresarse en su cuenta de Twitter. "Me realizaron los estudios y controles de rutina pertinentes en el Hospital San Antonio, y ahora me encuentro en observación, realizando el debido reposo indicado en mi hogar; con el seguimiento sanitario correspondiente ante cualquier eventualidad", tuiteó la edila gualeya en parte del hilo compartido en la red social.

En mi caso particular, me realizaron los estudios y controles de rutina pertinentes en el Hospital San Antonio, y ahora me encuentro en observación, realizando el debido reposo indicado en mi hogar; con el seguimiento sanitario correspondiente ante cualquier eventualidad.