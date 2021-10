Cresto condujo la ambulancia hasta el hospital modular

E

l centro modular de Colón que el gobierno nacional pensara para la atención de turistas en el marco de la pandemia, sumó este jueves una ambulancia equipada para traslados de alta complejidad.

El vehículo fue presentado en sociedad durante el acto encabezado por el gobernador Gustavo Bordet, en boulevard Ferrari y Alem, con motivo de la inauguración del asfaltado.





Proveniente de Buenos Aires, su llegada fue particular, teniendo en cuenta que quien oficiaba de chofer era el titular de Enohsa y candidato a diputado nacional, Enrique Cresto, publicó El Entre Ríos.

Finalizada la parte protocolar del acto, el gobernador se acercó a la ambulancia y comenzó una charla informal con la directora del Hospital San Benjamín, a la que luego se sumaron el diputado provincial Mariano Rebord y el propio Cresto.

También hicimos entrega de una ambulancia gestionada a través de la red de infraestructura del cuidado, desarrollada por el Gobierno Nacional. Se trata de una unidad completamente equipada que fortalecerá el sistema local de salud.

#SalirAdelante#EntreRíosAvanza pic.twitter.com/aNu22YD82G — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) October 8, 2021

“Quería agradecerle por el trabajo que hicieron en Colón durante la pandemia”, comenzó diciéndole Bordet a Norma Hernández.

Luego de un intercambio de frases entre ambos, el exintendente de Colón y actual legislador, puso en el centro de la conversación al hospital modular.

“Algunos medios de prensa criticaron que no le daban intensidad al hospital modular. Y, además de estar funcionando una sala de bioquímica, en Bariloche y Puerto Madryn están haciendo exactamente lo mismo”, dijo.

“Se construyó un hospital modular en tiempo récord”, aportó Bordet a la defensa. “60 días”, precisó Rebord.

La directora del nosocomio cabecera de departamento, aprovechó la ocasión para despejar las dudas sobre las funciones del flamante centro inaugurado en febrero por Alberto Fernández:



“Tenemos internación de los pacientes sospechosos, que van al hospital modular. En la mañana estamos haciendo vacunación, lo que nos permite vacunar 300 personas por día. Por la tarde hacemos los testeos, evitando que se crucen pacientes con covid y otros”.



“La utilización que le estamos dando es la que nos está sirviendo en este momento”, concluyó.



???? También hicimos entrega de una ambulancia que permitirá asistir a quien lo necesite y, así fortalecer el sistema de salud en la comunidad. — Gustavo Bordet (@bordet) October 7, 2021

Cambiando de tema, el gobernador le preguntó: “¿Ha bajado la cantidad de casos?”.



A lo que Hernández respondió en forma afirmativa, para luego agregar: “Hemos testeado variantes y hasta ahora son las que venían circulando. No hay variante delta; pero no bajamos la guardia, porque sabemos que esto no terminó”.



A la ronda de conversación se sumó Enrique Cresto: “Acá está el chofer de la ambulancia que la trajo desde Buenos Aires”, lo recibió Gustavo Bordet.



Y el responsable de Enohsa aprovechó a contar alguna anécdota de la gestión que permitió que el vehículo llegue a Colón, permitiendo la sonrisa de sus acompañantes que, de esta forma, pusieron fin a la charla.