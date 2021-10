Ingresó el proyecto a Diputados

E

n cumplimiento de los plazos establecidos por la Constitución Provincial, el gobernador Gustavo Bordet firmó este viernes el proyecto de presupuesto para el 2022. Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el ministro de Economía, Hugo Ballay y el secretario de Presupuesto, Luis Erbes.

“Estamos dejando atrás lo peor de la pandemia y recuperamos las actividades económicas, sociales y culturales que todos ansiábamos. La economía se está empezando a reactivar. Junto con el gobierno nacional vamos a brindar todo nuestro apoyo a los sectores que generan trabajo genuino en la provincia”, resaltó el mandatario.

En ese marco, Bordet puso de relieve que “después de mucho esfuerzo y con la ayuda que significan las políticas federales del gobierno nacional, hemos logrado poner a la provincia en una situación de equilibrio fiscal y financiero”, y destacó que “por primera vez en muchos años el presupuesto de Entre Ríos no prevé autorizaciones de endeudamiento para financiar los gastos corrientes del Estado”.

Sin embargo, remarcó que, “a pesar de que el presupuesto 2021 planteaba su equilibrio con un endeudamiento para el financiamiento del Tesoro de más de 15.000 millones de pesos, no hemos tomado ese endeudamiento durante el ejercicio actual”.

Además, resaltó que “prevemos invertir 750 millones de pesos a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), con destino a programas de financiamiento a tasas subsidiadas para las pequeñas y medianas empresas”.





Por otra parte, el mandatario hizo hincapié en “el crecimiento de los recursos corrientes sobre los gastos”, y subrayó que “gracias a la eficiencia en el gasto público, la participación de la planta de personal en el presupuesto pasó del 70 por ciento en 2011 a una proyección del 59 por ciento el año próximo”.

También señaló que “con este presupuesto que presentamos hoy ante la Legislatura se vuelve a observar una disminución de los valores totales de la deuda consolidada”. “En 2019 la deuda consolidada representaba el 69 por ciento de los recursos corrientes, mientras que en 2022 va a significar apenas el 33 por ciento”, explicó Bordet.

“Lo mismo sucede con los servicios de deuda, es decir capital más intereses: mientras en 2017 insumían el 10 por ciento de los recursos corrientes, en 2022 serán apenas el cinco por ciento, con una estructura de la deuda que no comprometen los ejercicios futuros”, señaló.





Por último, el mandatario subrayó que “la inclusión de la perspectiva de género, a través de partidas destinadas especialmente para la aplicación de políticas que tiendan a reducir la desigualdad entre los hombres y las mujeres, expresa que estamos ante un proyecto de presupuesto realmente de avanzada que esperamos que sea enriquecido por el debate en ambas cámaras”.

Detalles según el ministro de Economía

Por su parte, Ballay brindó algunos detalles del presupuesto del año 2022 que se presenta este viernes en la Legislatura, donde “la obra pública va a tener un 75 por ciento de incremento, respecto a la proyección de ejecución del presente año”, según precisó.

El ministro tildó de “histórico” a este presupuesto, “porque tiene algunas particularidades muy especiales que no son producto de la casualidad, sino de un gobernador como Gustavo Bordet, que desde el primer día de su primera gestión, o sea seis años de ejecución de políticas, permiten este proyecto de presupuesto: equilibrado y fundamentalmente sin necesidad de solicitar endeudamiento".

"Esto es una particularidad, había dos artículos que anualmente se elevaban a la Legislatura donde la oposición acompañaba en una aprobación en general del presupuesto, pero no lo hacía en estos dos artículos. En este caso esos artículos no existen porque el Ejecutivo no tiene esa necesidad de solicitar endeudamiento para cubrir déficit del ejercicio anterior o del proyecto de presupuesto que se manda", puntualizó.

En cuanto a la oposición, aclaró que "ellos tienen la posibilidad de modificar el proyecto si es que lo desean, en ambas Cámaras; es una ley que le permite al Ejecutivo la autorización para destinar los recursos de los entrerrianos".

Al dar detalles de algunas iniciativas que incorpora el proyecto, mencionó que respecto a la Ley 4035, que es un fondo de asistencia social destinado a la ancianidad, a la madre y a la invalidez, dijo que “hay una particularidad, que de acuerdo al Consenso Fiscal a fin de año dejaría de cobrarse. Recordemos que el 100 por ciento de lo que se recauda son todos programas del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso este proyecto de Presupuesto contempla la misma cantidad de programas, o sea no se deja de atender ningún programa del Ministerio de Desarrollo Social, la diferencia es que se atiende con rentas generales, porque desaparece esa renta afectada".

Por otro lado, destacó "el crecimiento en la obra pública, que también fue una decisión del gobernador. Si lo comparamos con la ejecución que proyectamos a fin de año, estamos hablando de aproximadamente un 75 por ciento de incremento; y si lo tomamos sobre las pautas presupuestarias otorgados al presente estamos hablando de casi un 50 por ciento más”.

"Esto también define una política del gobernador, considerando que la obra pública tiene dos beneficios: Uno, el que le puede dar al vecino, al ciudadano de la provincia; pero también la obra pública como motorizadora de la economía", finalizó.

Déficit previsional

El texto elevado a la legislatura proyecta, además, un crecimiento del financiamiento del déficit del sistema previsional cuya proyección hacia el 2022 asciende a 30.950 millones de pesos, lo que representa un 12 por ciento sobre el total de los gastos corrientes.