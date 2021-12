Frigerio dijo que el gobierno miente y que las obras se harán

E

l Presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo nacional fue rechazado en la Cámara de Diputados, lo que generó polémicas y curses entre el oficialismo y la oposición.



Desde el Frente de Todos señalaron que sin la Ley de Leyes no podrían concretarse las obras destinadas a las distintas provincias que se contemplaban en el proyecto, sin embargo, Rogelio Frigerio salió a desmentir esta versión.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Los entrerrianos en el rechazo del proyecto en Diputados

"Eso es una mentira, como muchas de las que plantea el kirchnerismo, que no es muy amigo de la verdad”, disparó el diputado por Entre Ríos.



A su vez recordó: “Las obras del presupuesto se pueden hacer perfectamente cuando hagan la ampliación presupuestaria por decreto que iban a hacer, como hicieron en el 2020, cuando el propio gobierno decidió no aprobar el presupuesto que había dejado Juntos por el Cambio y, en cambio, se manejó con una ampliación presupuestaria sin ningún problema”.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Bordet calificó de egoísta a la oposición

Posteriormente el legislador pidió: "No hay que llenar de miedo a la gente, porque es mentira que esas obras no se van a hacer porque no hay presupuesto, si no se hacen será por la incapacidad que ha demostrado este gobierno todo este tiempo”.



Sobe el proyecto de Presupuesto en sí, Frigerio opinó: “Era invotable, el gobierno de Alberto Fernández no aceptó ninguna idea o aporte de la oposición, quien estuvo dispuesta a aprobar la vuelta a comisión del presupuesto”.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 ¿En cuánto afecta a Entre Ríos el rechazo en Diputados?

“Siempre pueden volver a convocar a la oposición para discutir un presupuesto en serio y creo que la oposición siempre tendrá la responsabilidad de sentarse a discutir temas que mejoren la calidad de vida de la gente”, agregó.



El líder de JxER se comprometió: “No voy a votar nunca nada que implique más impuestos para la gente, que está agobiada de estos y lo que necesita es alivio fiscal, justamente todo lo contrario”.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Pese a la falta de presupuesto Bordet promete más viviendas





“No puede ser que la única idea que se le caiga al gobierno para solucionar los temas sean mayores impuestos sobre la espalda de la gente”, dijo el diputado en declaraciones a Diario Río Uruguay, durante su visita a Concordia.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Amenazan con romper también en el PRO

Para cerrar se refirió a la interna de Juntos por el Cambio, y expresó: "Hay que desdramatizar un poco lo que pasa, nosotros somos una coalición muy amplia y heterogénea, que además tiene que ser aún más amplia".



"Ojalá que Juntos por el Cambio pueda ser lo que es Juntos por Entre Ríos, en términos de amplitud”, concluyó.