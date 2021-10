Tenso cruce entre Castrillón y el exdiputado Vázquez

H

oras luego del día de la Lealtad peronista, se dio un tenso cruce en redes que tuvo como protagonistas al exdiputado provincial del Frente de Todos y exintendente de San Benito, Ángel Vázquez y el exvocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón.

La disputa inició con un posteo de Vázquez, presidente del Partido Justicialista San Benito, que se mostraba junto al candidato Enrique Cresto y ratificaba el “compromiso con el gobernador Gustavo Bordet y el compañero Cresto (…) de trabajar a full en Paraná campaña, en cada junta de gobierno, en cada ciudad, en cada pueblo”.





El primer golpe lo dio Castrillón, comentando debajo de la foto: “Arreglen Paraná Campaña que cobran todos y pierden todos Hasta la Victoria”.

En el ida y vuelta cruzaron acusaciones por los resultados del 12 de septiembre, y el exvocal de la Justicia entrerriana apuntó contra la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, contra el titular del EPRE, José Carlos Halle y aseguró que “no hay que chuparle las medias a los traidores”.

Aquí el cruce completo entre Vázquez y Castrillón:

Castrillón: Arreglen Paraná Campaña que cobran todos y pierden todos Hasta la Victoria

Vázquez: La Paz también se perdió amigo queremos yo trabajé en mi ciudad a full 34 mesas y perdí pero es política se gana y se pierde yo voy a tratar de aportar junto a compañeros que no participaron amigo



Castrillón: Yo no cobro del estado. Uds y todo Paraná Campaña sí. A mí me entregaron a uds todavía no. Sigan con Romero Halle yo en la vereda de enfrente

Vázquez: No es fácil “quete” pero somos peronistas y no podemos aflojar

Castrillón: No aflojo hasta que no dejen de estar estos aprovechadores vivos que aprovechan la plancha del guardavidas. Ahora no pueden hacerme nada ni me importa. Fui soy y seré peronista hasta el último día sin mugres dentro del partido y peleando para el saneamiento.





Juntaron 50 en el partido 25 uds dejen de joder sale más caro que contratar asistentes



Vázquez: ni idea de esa juntada “quete” pero no me mezcle con gente que a mí también me odian y vos lo sabes



Castrillón: Pásame la foto de tu acto De Lara del Tavi de Bordet de Rosario de Rodríguez Signes de Enz etc etc



Vázquez: no hago actos si voy puerta a puerta hago lo que puedo amigo



Castrillón: Perfecto solo que no hay que chuparle las medias a los traidores



Vázquez: Yo trabajo para el peronismo en el departamento para que no se deje a nadie afuera soy un referente más y no estuve en esta campaña ahora lo voy a hacer a pedido de Gustavo y Enrique quizás moleste a algunos pero soy leal a mis convicciones sin molestar a quienes también estarán coordinando