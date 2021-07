Castrillón se suma si Cresto va para gobernador

E

l exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, se refirió a sus aspiraciones políticas en una extensa entrevista radial. Dijo que el peronismo tiene que recuperar La Paz y que se sumaría en una lista que sea encabezada por Enrique Cresto como aspirante a la Casa Gris.

"D espués de 30 años La Paz tiene que volver a ser peronista”

“Hasta el último día dije que voy a ser peronista y a estar en el peronismo, y todo lo que pueda hacer para ayudar. Creo que después de 30 años La Paz tiene que volver a ser peronista”, exclamó Castrillón en diálogo con FM Sensaciones de La Paz.



En este marco, sostuvo que “hay que juntarse y entender que más allá de las disputas y juegos internos el que gana conduce y el que pierde acompaña”, y ratificó: “Voy a acompañar el proceso de justicialismo para que recupere La Paz y para que en la provincia siga siendo gobierno”.



Castrillón apunta a recuperar la mística en La Paz para el 2023.

“La única posibilidad cierta de que yo personalmente participe es que vaya Enrique Cresto de candidato a gobernador. Con los gobernantes actuales no me siento identificado; es más, considero que son unos traidores dentro del peronismo”.



“Siempre fui uno de los promotores de Cresto. Al “Beto” Bahl no lo cuestiono, pero sí que lo maneja Rosario Romero, y yo con eso no puedo estar”, afirmó.

“Yo siempre fui uno de los promotores de Cresto. Siempre el recambio generacional del peronismo partía de dos personas, a las que se podía agregar más: Adrián Fuertes y Cresto. No salió otro de esa generación. Yo al “Beto” Bahl no lo cuestiono, pero sí que lo maneja Rosario Romero, y yo con eso no puedo estar. Es más, si llega a ir en la lista de diputados nacional voy a salir con un fibrón para borrarla con negro, que aunque valga igual el voto sepa que no la voto”.

“No hablé con ella, nunca te hablan de frente”, respondió al ser interrogado respecto a si mantuvo diálogo con la funcionaria entrerriana. Y acusó que en justicialismo “no hay conducción, por eso lo culpo a Bordet”. “Yo estoy en el peronismo, en el frente”, reafirmó.

Consultado sobre la posibilidad de disputar una candidatura a intendente de La Paz, dijo: “No sé, privilegio más acompañar”.

“Al Departamento lo vamos a salir a armar y arreglar para el 2023. Vamos a recuperar la mística”, afirmó.

Castrillón analizó las elecciones de este año. “Los jefes siempre fueron los que representan al pueblo, y más si representan al peronismo. Los jefes son mi hermano (quien es diputado provincial) y los concejales, y los funcionarios provinciales más importantes que tenga La Paz, ellos son los que tienen que dirigir la campaña. El resto vamos detrás de ellos”, concluyó.