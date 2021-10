La puja por el voto radical

A

pocas semanas de las elecciones generales de este 14 de noviembre, la oposición apuesta a concentrar los votos de la Unión Cívica Radical.

Aunque pareciera que toda la atención se la lleva la lista de Juntos por Entre Ríos, que este jueves tuvieron un acto con dos referentes nacionales del partido, la candidata del partido Fe, Lucía Varisco, relanzó su campaña en la misma sintonía.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el diputado nacional Mario Negri brindaron una conferencia de prensa en el Salón Coliseo en Paraná, donde estuvieron acompañados por los candidatos de la Lista N°502, Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Pedro Galimberti, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.

Allí Negri sostuvo que “el gobierno está atravesando la peor crisis y eso nos preocupa enormemente. No hay gestión, no hay rumbo y no hay quien se haga cargo de la irresponsabilidad”. “Nadie niega el diálogo, pero hay que ver qué diálogo; primero vamos a establecer un orden de prioridades, hay que ver cómo queda el equilibrio de poderes en el Congreso después del 14 de noviembre y hay que ver si el gobierno está dispuesto a constituirse en un gobierno que recobre la confianza de una sociedad a la que le ha sacado toda la confianza y ha llevado a la incertidumbre”, definió.







“No nos adelantemos al 2023, primero creo le hará muy bien a la República que haya un equilibrio en el Congreso, que nos obliguemos a buscar acuerdos, coincidencias, a discutir. Si se ratifican los resultados electorales estarán obligados a dialogar. Hay que recuperar la institucionalidad, respetar la independencia de la justicia, respetar la ley y tener posibilidad de acuerdos que superen la etapa de gobierno. El peor daño que tuvo la pandemia además de las muertes fue meter la educación en la disputa política, sin educación no hay futuro y si no hay ahora emergencia educativa por 10 años que signifique una recuperación, Argentina se va a alejar del mundo”, describió.

“Para Juntos por el Cambio la responsabilidad es mucho mayor a partir del día 15 de noviembre, porque tenemos que lograr que el gobierno termine, que cambie y que mejoren las condiciones porque hay mucha fatiga social”, resumió.

Por otra parte, el jujeño Morales destacó los acuerdos de las distintas fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio y destacó que “es la forma de salir de la grieta”. “La gente está cansada de los tironeos, está esperando que resolvamos sus problemas, fundamentalmente el problema de la inflación y de la economía que no resuelve este gobierno y en lugar de eso profundiza la grieta. Hay mucho por delante”, planteó.

“Votemos contra los grandes aparatos del marketing, a favor de la honrosa historia de la UCR y de nuestra histórica rebeldía entrerriana contra el centralismo porteño”, dijo Varisco

La candidata a diputada nacional por el partido Fe encabezó un acto de relanzamiento de la campaña en la sede del MUR, grupo que Humberto Varisco fundó en el radicalismo de Paraná.



Dijo estar segura del acompañamiento que tendrá en las urnas pero puso el foco en 2023. Convocó a los militantes a trabajar para “convencer a cada vecino acerca de que hay que cambiar las cosas y no votar al oficialismo provincial responsable de la pobreza y el atraso en Entre Ríos ni al candidato de los grandes aparatos del marketing”, publicó Página Política.





Invitó a “volver a las raíces y votar pensando en el futuro, pero con memoria. Votemos contra los grandes aparatos del marketing, a favor de los jóvenes, de la buena política, de la honrosa historia de la UCR y de nuestra histórica rebeldía entrerriana contra el centralismo porteño” arengó.

En ese sentido dijo tener “la fuerza necesaria y las convicciones para ir más allá”. “Nuestra mirada está puesta en el 2023, donde se decide quienes van a gobernar la ciudad, la provincia y el país. Y no tengo dudas, humildemente, de que este gran grupo humano y político de fuertes convicciones estará peleando con éxito los lugares más expectantes para jugar en primera. Y todos ustedes son el reaseguro para que eso ocurra”, afirmó.

No podemos ser tibios en esta situación, donde quienes nos dividen, tienen un pacto de silencio entre ellos para perpetuarse en el poder.



“Hacia allí vamos, a no aflojar, es una carrera de largo aliento pero si fuimos honrados por el voto popular y pudimos y supimos ser gobierno cuatro veces en la ciudad, cómo no vamos a estar seguros que en el 2023 estaremos en la grilla luchando por las causas justas y por políticas sociales que beneficien a los sectores más desposeído, equilibrando la balanza y dando todo por los paranaenses y por los entrerrianos”, remarcó.