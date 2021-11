Sigue el conflicto con gremios municipales

T

rabajadores municipales nucleados en dos de los cuatro gremios continúan con medidas de fuerzas que incluyen paros y movilizaciones hacia el Palacio municipal.

Por un lado, la Asociación Personal Superior (APS-Jerarquizados) llevan adelante el paro de 24 horas que forma parte del plan de lucha iniciado el miércoles, mientras que ATE comienza este jueves un paro de 48 horas.

Los dos gremios rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo, por considerarla insuficiente. Ambos presentaron contrapropuestas, que hasta el momento no han sido respondidas. Reclaman “una recomposición salarial seria” que se ubique por encima de la inflación y que derive en “salarios dignos para todos los trabajadores”.

Además cuestionan la falta de diálogo de parte del Ejecutivo. Este miércoles el intendente Adán Bahl afirmó: “A comienzo de año se dio un aumento remunerativo del 25% y en la última reunión paritaria se ofreció un 15%, lo que hace un 40% anual, más un 5% que habíamos ofrecido pagarlo desde enero; a raíz de la solicitud de Suoyem, ese aumento se pagará por complementaria y el aumento de octubre es de un 20%, el que también impactará en los pasivos y en el aguinaldo”.

Asimismo, en declaraciones a elonce TV, el intendente destacó que los servicios esenciales están funcionando “por lo que el vecino paga sus impuestos para que el empleado trabaje” y agregó que “hay otro sector que plantea otro tipo de situaciones, nosotros los respetamos y no tenemos ningún tipo de inconvenientes, pero eso no implica pagar por un día no trabajado”. “Respetamos el derecho a parar y seguimos gestionando para tener cada día la ciudad más linda”, concluyó.

Ante esto, el prosecretario gremial de ATE, Roberto Alarcón, manifestó a APF que las declaraciones del intendente son “amenazas” y recordó que “el paro es un derecho constitucional”.

En este sentido, resaltó que se espera una adhesión del 80-90 por ciento a las jornadas de paro que se extenderán durante este jueves y viernes.

Pese al rechazo de los sindicatos, la gestión del intendente Adán Bahl aplicó el incremento propuesto, que sólo aceptó uno de los cuatro gremios con representación en la Municipalidad: el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Los gremios aseguran que, de no haber una convocatoria para seguir negociando, continuarán las medidas de fuerza.