E

l electo diputado por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, agradeció el apoyo de los entrerrianos tras la victoria en las elecciones legislativas. “Tomamos esto con una tremenda responsabilidad”, afirmó el candidato más votado.

"Estamos atravesando la peor crisis, sin dudas la peor desde 2001", afirmó Frigerio.

"Es un triunfo de todos los entrerrianos. Todos tomamos esto con una tremenda responsabilidad. Sabemos lo mal que la está pasando la gente. Estamos atravesando la peor crisis, sin dudas la peor desde 2001. Esto nos obliga a trabajar por lo que le quita los sueños a los entrerrianos", destacó Frigerio.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Juntos por Entre Ríos sacó 23 puntos de ventaja

"Que nuestra gente no haya bajado los brazos, que siga creyendo, que siga pensando que hay luz al final del camino, me hace creer en un futuro mucho mejor para nuestra provincia. Podemos salir del estancamiento e ir hacia el desarrollo", agregó.

Frigerio se expresó junto a sus compañeros de lista y familiares. (Foto: Captura El Once TV).



Cerca de las 22.30, el electo diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo uso de la palabra y agradeció el apoyo de los entrerrianos.

"Quiero agradecerle a mi familia, a la militancia de cada rincón de la provincia. Esa militancia que no entró en el barro, que no entró en el agravio. No somos todos iguales y que se puede hacer política de otra manera en Entre Ríos", indicó el exministro.