Gustavo Bordet anunció cambios en su gabinete

trás quedaron las Elecciones Legislativas, donde el Frente de Todos sufrió en Entre Ríos una derrota ante Juntos por el Cambio, por ello, el Gobernador Gustavo Bordet retomó sus tareas, y en el día de hoy, firmó nueve obras para la provincia, donde se destacan inversiones por más de 37 millones de dólares para el aeropuerto de Concordia, además de saneamiento, viviendas y salud, según detalló el propio funcionario.

"Tenemos una agenda intensa de acciones de gobierno que hay poner al día, la que por la campaña política había quedado relegada, dado que los tiempos hasta fin de año son exiguos y hay que imprimirle un ritmo de gestión intenso para llegar con todo lo planificado”, explicó Bordet en declaraciones a Elonce TV, a la vez que anticipó que planifica cambios en su gabinete antes de finalizar el 2021.

“A fin de año generamos cambios para renovar la gestión y generamos posibilidades para el relanzamiento de gestión; como lo hacemos todos los fines de año, este año no será la excepción y sin dudas que habrá cambios”, indicó el máximo mandatario provincial, quien estuvo acompañado por la Vicegobernadora, Laura Stratta; el Presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; y el Diputado Nacional electo, Enrique Cresto.

Según Bordet, las modificaciones que llevará a cabo en su equipo de trabajo obedece a una dinámica habitual que se realiza en cada cierre de año, y no se vinculan con los resultados adversos de que dejó la Elección celebrada ayer.

De hecho en declaraciones post escrutinios, el Gobernador intentó restarle importancia a la derrota: “Las composiciones en el Congreso no van a cambiar. No se altera mayormente la composición en las cámaras, porque el resultado no es determinante para que haya una mayoría de ningún partido. Creo que no hay que dramatizar una elección, se eligieron diputados, no cargos ejecutivos o provinciales. Son elecciones diferentes y la gente tiene en cuenta otras consideraciones. Autocrítica siempre nos hacemos, para mejorar”, señaló ayer en su primer contacto con los medios.