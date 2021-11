El radicalismo provincial pospuso el congreso para el próximo año

L

a mesa dirigencial de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos tenía programado sesionar en diciembre, en lo que iba a ser el primer congreso tras la renovación de autoridades partidarias que se decidió en el cónclave del pasado 3 de julio.

No obstante, como este encuentro iba a ser presencial, algo que no se venía dando por la pandemia, se decidió postergarlo para marzo del 2022, ya que opinaron que no se justificaba movilizar los congresales de toda la provincia debido a que no había asuntos de extrema urgencia para tratar.





El radicalismo provincial analizará las pasadas elecciones recién en marzo del próximo año

Durante la última reunión que mantuvo el máximo órgano partidario de la UCR de Entre Ríos se aprobó la política de alianzas para las Elecciones Legislativas de este año, impidiéndole al congreso votar una moción de castigo a los candidatos radicales que se incorporaran a una lista encabezada por Rogelio Frigerio, como reclamaban los sectores más fundamentalistas del partido.