Goyeneche le endilgó a Bordet el jury en su contra

a fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, expresó en una entrevista a La Nación que el jurado de enjuiciamiento o jury en su contra tiene carácter político. Acusó al urribarrismo de querer separarla de su función y señaló que el gobernador Gustavo Bordet “no puede estar ajeno a esto”.

-¿Quién está detrás de esta denuncia?



- No puedo tener una lectura completa, obviamente el urribarrismo está detrás de esto, los denunciantes del jury pertenecen al estudio jurídico que defiende a uno de los principales recaudadores de los contratos en la legislatura, es ese mismo estudio el que formula la denuncia.



El gobernador no se ha manifestado cuestionando esta situación a pesar de la enorme gravedad institucional que tiene el caso. No puedo pensar que es ajeno a esto. Está en juego la independencia del Poder Judicial en la provincia. Es además un mensaje a todos los que vienen después, esto tiene un significado claro de cuál es el precio que tienen que pagar los que atreven a investigar.

- Esencialmente el jury es porque usted estaba vinculada a uno de los imputados y no se apartó ¿Por qué lo hizo?



- En la causa por los contratos de la legislatura hay 32 imputados. Se cobraba dinero de contratos simulados con personas a las que les daban el 5% del contrato y el resto del dinero lo cobraba la organización. Para cobrar los contratos necesitaban que estas personas fueran monotributistas.



Así contrataron un estudio contable -al tanto de lo que pasaba- para que tener al día a estos monotributistas, que eran entre 300 y 600 y llegaron a 800. Una de las personas era compañero de la facultad de quien luego fue mi esposo. Se conocieron y en 1999 cuando se recibió trabajó seis meses con ellos. Luego se fue a vivir 10 años a Estados Unidos y España.



Casi 20 años antes de esta causa. Y al regresar trabajó en un estudio de arquitectura que formó un fideicomiso para hacer edificios. Intervinimos comprando el 50 % de un departamento y la otra mitad era de uno de los de imputados, antes de esta causa. Le compramos su mitad.



Luego me desprendí y cedí los derechos de ese fideicomiso a mi sobrina, que tiene mi mismo apellido. Pero cuando se hicieron los allanamientos y se dispusieron embargos, en el registro de la propiedad seguía figurando el contador. Me recusaron, yo me excusé en abril de 2019 pero entiendo que esta circunstancia no afecta mi objetividad.

-¿Cómo evalúa el futuro del caso?

-El jury se va a abrir y entiendo que se discutió allí si debía apartarme o no. Les molestó que el caso sea elevado a juicio. Vamos a aguantar y veremos cómo terminan los próximos meses. El juicio será una oportunidad para demostrar que las imputaciones son ridículas y que no hay motivo siquiera para la apertura del jurado de enjuiciamiento.

La Nación dedicó este jueves tres notas vinculadas al juicio a Urribarri. La entrevista a la fiscal Cecilia Goyeneche, quien deberá afrontar un jury que propone removerla de su función en el renombrado caso, fue la última de la jornada referida al tema.

Antes, La Nación había señalado que el peronismo avanzaba contra la Justicia con celeridad para despegar de la causa al exgobernador y actual embajador de Israel.



Luego, el medio nacional debió publicar la carta que el propio Sergio Urribarri elevó solicitando derecho a réplica para desmentir la versión en su contra.