Carrió sugirió que Frigerio podría estar entregando a JxC

lisa Carrió se refirió a la situación institucional que atraviesa el país, y habló de lo que se viene en la nueva conformación de las Cámaras de Diputados y Senadores.



En una entrevista con La Nación, la líder de la Coalición Cívica-ARI, fundada hace 20 años, mostró un tono conciliador con sus aliados de Juntos por el Cambio, aunque advierte que no va a aceptar un doble juego en negociaciones con el Gobierno dentro del Congreso Nacional.



En este marco, Lilita contó que desde hace un tiempo viene diciéndole a Mauricio Macri que hay dirigentes dentro de JxC que podrían estar entregando el espacio al Kirchnerismo.







"Yo le venía diciendo a Macri que nos están entregando", señaló Lilita.

Ante la consulta si lo decía en referencia a Rogelio Frigerio, la ex legisladora no dio nombres propios, pero tampoco lo negó, ni desligó al Diputado Nacional por Entre Ríos de esta situación.







Carrió mira con desconfianza dentro de el mismo JxC.

Aquí el extracto de la entrevista titulada Elisa Carrió: “Si hay un maltrato profundo, podemos irnos de Juntos por el Cambio”, y reflejada por INFORME DIGITAL este sábado en la sección Entre Ríos en los medios nacionales, donde se menciona a Freigerio:



-¿JxC necesita un líder para acordar un plan y mostrarse como una alternativa?



-No, nosotros tenemos el programa completo, que es como fundar la nueva república, desde hace muchos años. Negri -que lo quiero- tiene un dicho que parece gracioso, pero es devaluatorio. Él dice: “ella hace magia con poco”. Y no es así. A nosotros nos tocó fundar un partido en un momento en que el radicalismo sacó al 2% de los votos. Y la verdad es que tampoco existía el Pro. Entonces, nosotros fuimos la oposición cuando el kirchnerismo tenía más poder. La CC fue la única oposición real que luchó contra la corrupción y que sacó 6 millones de votos. A los que dicen que destruyo, yo he construido todas las alianzas que se hicieron y que dieron la victoria a la oposición o a los gobiernos. Y en cuanto al mandato de Cambiemos, hubo algunos de los nuestros que no permitieron que Macri ganara. Yo le venía diciendo a Mauricio: “mirá, nos están entregando, nos están entregando”.



-¿Lo dice por Rogelio Frigerio y Emilio Monzó?



-Lo digo por mucha gente. Estuve en el búnker en las PASO de 2019, cuando después del discurso, prácticamente, se entregaba al Gobierno. En ese momento, yo dije: “O salgo a hablar o rompo Juntos por el Cambio”. Y en septiembre lo pude convencer a Mauricio de que la gente lo estaba esperando.



-¿Esos dirigentes integraban el Gobierno de Macri?



-Sí, fue gente nuestra.



