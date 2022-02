Rogel pidió unidad para ganarle al peronismo

“Si la UCR no suspende el internismo no habrá posibilidad de ser gobierno ni en el país ni en Entre Ríos", dijo Rogel.,

P

ara el encuentro en Villa Urquiza fueron invitados los referentes nacionales del partido.

Se está desarrollando el campamento anual de la Juventud Radical de Entre Ríos, que tiene lugar en Villa Urquiza, donde además, se celebra el décimo aniversario de este encuentro.



Por ello fueron invitados referente nacional del centenario partido, como Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Facundo Manes y Mario Negri, entre otros, todos posibles precandidatos a pelear por la presidencia de cara al 2023.







La Juventud de la UCR festeja el décimo aniversario de su campamento anual.

Justamente sobre la interna de la UCR habló el ex diputado Fabién Rogel, quien utilizó su cuenta de Facebook para postear imágenes del evento en la localidad del Departamento Paraná, junto a una reflexión.



“Si el radicalismo no suspende el internismo no habrá posibilidad de ser gobierno ni en el país ni en Entre Ríos, una cosa es reposicionarnos y poner de pie al radicalismo, que es lo que necesitamos, y otra cosa es vivir en el internismo”, señaló el ex legislador.



Y postreramente agregó: "Debemos pensar en el cansancio que tiene el pueblo argentino y entrerriano de este nuevo fracaso del gobierno justicialista a nivel nacional y los 32 años que lleva el peronismo gobernando la provincia".