Sin entrerrianos JxC adelanta su voto por el acuerdo con el FMI

n una reunión virtual, los referentes nacionales de la oposición, sin entrerrianos en la conformación, debatieron sobre la postura de la coalición por el acuerdo con el FMI. Aunque hubo consenso en “no empujar a la Argentina al default” no se logró consensuar en cómo votar el proyecto enviado por el Gobierno. Los referentes de JxC coincidieron en rechazar la propuesta de Martín Guzmán para cumplir las metas. Habrá otra reunión en los próximos días.

Del encuentro por Zoom, sin entrerrianos, participaron el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, los presidentes de los partidos que integran JxC, Gerardo Morales (UCR); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal); el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; los senadores nacionales Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo y Humberto Schiavoni; los diputados nacionales Mario Negri; Juan Manuel López y Cristian Ritondo; el senador Martín Lousteau; las diputadas nacionales María Eugenia Vidal y Laura Rodríguez Machado, la diputada provincial Maricel Etchecoin.



También estuvieron presentes los dirigentes Ernesto Sanz (UCR), Ramón Puerta (Encuentro Republicano Federal) y los asesores económicos Eduardo Levy Yeyati, Hernán Lacunza y el diputado Luciano Laspina"

A favor, en contra y abstención



Tantas son las posibilidades con las que llega Juntos por el Cambio al debate del acuerdo con el FMI en el Congreso que una de ellas será conciliar las tres en el mismo proyecto: abstenerse en general, votar a favor en el artículo que autoriza el endeudamiento y en contra en el que remite al programa acordado entre el Gobierno y el organismo.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio dice que no quiere el default, pero insiste en no avalar el programa del Gobierno En una reunión virtual de la mesa nacional, los referentes buscaron en la noche de este domingo unificar una postura: sin acuerdo, coincidieron en "no empujar al país" al default, pero evitar avalar los anexos con los detalles del arreglo.

"El Congreso no tiene por qué opinar sobre el programa económico. El Gobierno busca coparticipar los costos", aseguró uno de los asistentes al terminar la reunión. "Hubo discusión por cómo entró la ley, mal redactada, por la mezcla. No queremos quedar pegados", coincidió otro ante la consulta de Clarín.



Desde que ingresó el proyecto a Diputados, los posicionamientos abarcaron desde el rechazo hasta el acompañamiento para el quórum y la votación. Como sucedió con la reacción ante el discurso de Alberto Fernández, el PRO se recortó con la postura más dura y en la previa de la reunión dejó trascender un borrador con la advertencia de que el arreglo implicará una “bomba de tiempo” para el próximo gobierno.

“Esta vez nadie habló de votar en contra", aseguró uno de los miembros del PRO, luego de que Mauricio Macri bajara una línea dura en sus últimas reuniones con diputados del PRO y economistas.

Por el PRO participaron, además del ex presidente, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Laura Rodríguez Machado.

Del otro lado, el radicalismo y la Coalición Cívica mantuvieron la predisposición a avalar o al menos a no obstaculizar el acuerdo. “Como ha llegado la última versión del proyecto, estamos en condiciones de votar en general a favor”, sentó posición Gerardo Morales, que aludió al desdoblamiento de los artículos al que accedió el Frente de Todos para separar en parte la autorización al endeudamiento de los detalles del compromiso con el FMI. Aun así buscarán no votar el segundo, que remite al programa.

En el bloque conducido por Mario Negri no descartan la abstención en la votación en general, como una salida para conciliar las opiniones que convergen en ese espacio. Por el radicalismo se conectaron a la reunión Morales, Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Martín Lousteau.



“La Coalición Cívica no va a empujar a la Argentina al default. Desde hace semanas tenemos posición, presentamos un proyecto y nunca especulamos”, ratificó un referente del espacio liderado por Elisa Carrió. De ese espacio asistieron Maximiliano Ferraro, Juan López y Maricel Etchecoin.

También participaron Miguel Pichetto y Ramon Puerta por el Peronismo Republicano, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y economistas como Hernán Lacunza y Eduardo Levy Yeyati. Una posibilidad será que Juntos por el Cambio impulse un dictamen propio, para autorizar el endeudamiento sin incluir los anexos enviados por Martín Guzmán.



En las conversaciones previas, hicieron cuentas sobre el panorama en las comisiones de Presupuesto y Finanzas. De los 80 miembros (los que integran ambas se cuentan dos veces), 39 pertenecen al Frente de Todos, 38 a Juntos por el Cambio, dos al interbloque federal (el bonaerense Alejandro Topo Rodríguez y el cordobés Ignacio García Aresca) y uno a Provincias Unidas (el misionero Diego Sartori).





"Tres coincidencias"

El breve comunicado de Juntos por el Cambio fijó lo analizado en la reunión y puntualizó "tres coincidencias" entre las fuerzas que lo componen.

1) Por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar, a la Argentina al default.

2) No compartimos ni estamos de acuerdo con el programa económico que ha presentado el Gobierno. Esta posición la vamos a profundizar a partir del día de mañana con la presencia del ministro Martín Guzmán, para que nos aclare todas las dudas.

3) Se facultó a los Presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria. Mientras el Gobierno está dividido, Juntos por el Cambio se encuentra unido.

El próximo encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se realizará entre los días martes y miércoles.





Fuente: Clarín.