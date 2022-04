Más dirigentes del PJ reclaman internas

E

l ex intendente José Salim Jodor convoco en Gualeguay a una importante reunión de dirigentes del Partido Justicialista, donde se trataron temas vinculados a las Elecciones 2023.

El encuentro contó con la presencia de más de 150 dirigentes, entre los que se destacaron el ex vicegobernador y actual Intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, los ex intendente Cesar y Rubén Darío Garcilazo y Roni Orue.



El anfitrión abrió la asamblea con consignas sobre la unidad y la necesidad dejar atrás las diferencias, con el objetivo poder ser competitivos en 2023, al tiempo que repaso la lección que debe dejar las derrotas sufridas.

Posteriormente, hablaron militantes, se debatió el estado de asamblea permanente y Jodor invito a dejar un mensaje a los dirigentes de otras ciudades.



Uno de ellos fue Daniel Rossi, quien recordó su trayectoria, hablo de modificar la conformación de listas y sobre la necesidad de militar por el triunfo con la eliminación de la actual ley electoral.

"Hay que volver a darle a Doña Rosa la posibilidad de elegir los candidatos, y que los legisladores respondan a la gente y no que sea un delegado", expresó el presidente municipal de Santa Elena.



Por su parte, Cesar Garcilazo destacó la convocatoria y pidió a los presentes trabajar para la unidad, ver las experiencias de cómo tocó asumir intendencias luego del 2001 y a fuerza de trabajo devolvemos la experiencia a los entrerrianos.

De la ciudad de Gualeguay hablaron Mariano Mansilla, ex candidato en 2019 a intendente del PJ, Miguel Cosundino, Liliana Salatino, Raul Coya Correa, Barrios de pie, Mario Gonzalez, entre otros.



Correa se pronunció sobre la necesidad de dar respuestas a los compañeros, fundamentalmente, en ciudades donde no gobierna el peronismo.

Finalmente, cerró Jodor invitando a los presentes a trabajar por una ley electoral que no tenga un art. 6to inc. A, que deniega la presentación como candidato a gobernador, a quien no inscriba con una lista de 34 diputados titulares y suplentes y 15 senadores titulares y suplentes, y así volver a una fórmula que las bases elijan a los candidatos.



"Esto es imprescindible porque el jefe territorial, diputado, senador, tienen que ser elegidos por las bases y responder a estas, con este sistema el único compromiso que tienen es con el gobernador que los puso, y no rinden cuenta jamás a las bases", expresó el ex intendente gualeyo.

Y posteriormente agregó: "Esto se soluciona con más democracia, además de un mensaje de unidad, y que esta iniciativa sea el inicio de un camino para ser competitivos el año que viene".



Para cerrar, Jodor pidió acompañar a Gustavo Bordet y a Alberto Fernández para que les vaya bien, se siga pagando en término los sueldos, hecho que destacó, y con la tarea de gobernar, y posibilitar al peronismo a un triunfo en 2023.