El presidente del PRO Entre Ríos desmiente al candidato dueño de la comparsa

"Cristina no tiene un apoyo explícito de Frigerio y no es un afiliado al PRO”, aclaró Caminal.

ogelio Firgrio es uno de los nombres fuertes que tiene Juntos por el Cambio como precandidato a gobernador de Entre Ríos, debido a los buenos números que obtuvo en las elecciones Legislativa del 2021.

Por ello, en las distintas localidades de la provincia, son muchos los aspirantes a las presidencias de los municipales que esperan el aval del actual diputado nacional.



Sin embargo, el ex Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, aunque se haya reunido con un gran número de dirigentes, aún no le dio su bendición a ningún precandidato.

Esto lo confirmó, Eduardo Caminal, presidente del PRO en Entre Ríos, quien se refirió puntualmente a los dichos de Eduardo Cristina, cuando en la presentación que realizó recientemente de su espacio político llamado Más por Concordia, el propietario de la comparsa Emperatriz, anunció que iría por la intendencia, y que contaba con el apoyo de Frigerio.

Al respecto, Caminal señaló: “Cristina deja entrever que sería en Juntos por Entre Ríos su candidatura, pero eso es parte de los que manifiestan su voluntad y eso no podemos controlarlo. Intuimos su vocación de participar, pero no tiene un apoyo explícito y no es un afiliado al PRO”.



Y agregó: “Hay que ir despacio y generar diálogo, ser responsables. No creo en levantar la mano antes de tener consolidado un equipo, unos ejes de gestión. No hay que apurarse sin tener volumen político”.

Según consignó el medio Diario Junio Digital, el titular del PRO en la provincia también dio su opinión con respecto a lo que viene de cara a las Elecciones 2023, puntualmente sobre el armado dentro del espacio opositor.



“No veo escenarios de PASO en distintos lugares. Nosotros lo que buscamos son los votos que necesita Frigerio para ser gobernador, si hay muchas internas eso después genera fracturas y heridas”, señaló en relación con las candidaturas autopostuladas.

Y reiteró para cerrar: “En el PRO estamos abocados a generar una plataforma de gobierno. Por eso es temprano para bendecir a ningún candidato a intendente. Hoy Frigerio no está bendiciendo a nadie en particular ni en Concordia ni en ningún lado”.