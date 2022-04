Renunció el presidente del distrito La Paz

L

isandro Roldán renunció a la presidencia del PJ de La Paz tras aducir que su mandato finalizó en 2020. El actual concejal paceño dijo ya no sentirse presidente del espacio mientras otras voces reprochan que no era el momento.

Roldán comunicó su decisión en una reunión que se desarrolló en la casa partidaria de calle Urquiza, donde funciona la Unidad Básica Eva Perón. Del encuentro participaron distintos referentes del peronismo paceño, entre ellos, el actual Diputado Provincial Sergio Castrillón, su hermano Emilio «Quete» Castrillón, concejales y un grupo de militantes.

Desde algunos asistentes a la reunión, consigna el sitio Política con vos, habrían expresado que “sienta como se sienta no es tiempo de este tipo de renuncias, sino todo lo contrario, es un tiempo para ponerle el pecho a las balas”.



El actual concejal del Frente CREER y ex secretario de Desarrollo Social y Salud, Lisandro Roldán, aseguró que su mandato ya culminó y que no se siente presidente del partido, no se encuentra en ese lugar y que es mejor dar un paso al costado.

“Mi mandato finalizó en el 2020. Después nos enteramos que el gobernador, como presidente provincial del partido justicialista, había prorrogado los mandatos estando vencidos, se debió haber llamado a elecciones, pero eso no ocurrió. Por eso yo estoy a cargo. Pero no me siento presidente de la Unidad Básica”, subrayó.