Stratta recibió a Tolosa Paz y se reunieron con empresarios

a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, estuvo de visita en la provincia de Entre Ríos, donde fue recibida por la vicegobernadora Laura Stratta.



Ambas funcionarias sostuvieron una reunión con empresarios de distintos rubros de la provincia, que se realizó en el Centro de Empleados de Comercio de Nogoyá. Previamente, hicieron entrega de un crédito de Fondep por 15 millones de pesos a la firma Nogolac.



En este encuentro, se dialogó sobre las políticas nacionales vigentes destinadas a acompañar al sector, las líneas de crédito disponibles, entre las que se destaca el desempeño del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), a la vez que se recibieron propuestas y proyectos de los referentes empresarios presentes.



Stratta y Tolosa Paz entregaron un crédito de Fondep por 15 millones de pesos para Nogolac.

La presidenta de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, agradeció la presencia de la legisladora nacional y referente del FdT, quien arribó a la localidad entrerriana acompañada por la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Laura Tuero.

Al respecto señaló: “Esta visita tiene que ver con cumplir con la palabra empeñada, y no solamente significa venir a ver los desafíos que tienen por delante los empresarios, sino a hacer un nuevo compromiso para que puedan crecer y desarrollarse”.



Y agregó: “Cuando las empresas crecen y se desarrollan, también crece y se desarrolla nuestra provincia, ea es la premisa que nos ha dado el gobernador. Siempre digo que para que la política pueda transformar primero tiene que escuchar, por eso hoy estamos aquí”.



Posteriormente, destacó las gestiones de la senadora provincial Flavia Maidana para su zona, al tiempo que agradeció a los cerca de 25 empresarios de distintos sectores productivos, entre ellos, tamberos y metalúrgicos, que estuvieron presente: "Por apostar a este país, al trabajo, por apostar a crecer y por creer en la articulación pública privada que es tan importante. Yo hablaba de círculo virtuoso y de eso se trata lo que hacemos, pero sobre todo en lo que creemos".







"Estamos Nogolac mostrando que hay una Argentina posible que se expresa a partir de las Pymes”. señaló Tolosa Paz.



Por su parte, Tolosa Paz remarcó que uno de los ejes centrales del gobierno nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández: “Crear una Argentina con oportunidades y trabajo en cada rincón de la Patria. Y hoy estamos aquí en Nogolac, en Nogoyá, mostrando que hay una Argentina posible que se expresa a partir de las Pymes”.

Y recordó: “Pymes que pasaron años bravos, donde no había demanda interna, donde no había tasas subsidiadas, no había ministerios que pusieran en manifiesto la voluntad de crecer y acompañar el proceso productivo”.



Junto a la vicegobernadora de Entre Ríos, y la Subsecretaria de Financiamiento, recorrimos las instalaciones de lácteos Nogolac, donde se producen entre 70 y 80 mil litros de leche por día, que se distribuyen en el mercado interno.



Más tarde, la diputada contó que hace dos años, de visita en Paraná, escuchó la demanda de un empresario que le solicitaba al Estado el acompañamiento de una línea de crédito por 15 millones de pesos para comprar materia prima con capacidad instalada, es decir, capital de trabajo, maquinarias y ampliación de estas instalaciones.



“Hoy podemos caminar aquí y hacemos entrega de estos certificados que ya ocurrió, esos 15 millones de pesos que es el compromiso de una pyme que toma una línea de crédito con una tasa subsidiada y un Estado que sigue mirando el proceso productivo, pero cómo esta pyme va a ampliar su matriz y diversificar todos sus productos”, dijo Tolosa Paz.







El encuentro contó con la presencia de funcionarios, nacionales, provinciales y municipales.



Y continuó: “Con el acompañamiento del Estado, están trabajando junto al ministro Matias Kulfas en lo que se llama un aporte no reembolsable para que Nogolac siga creciendo. Queremos apuntalar este modelo productivo desde la Provincia con Gustavo Bordet y desde la Nación con el presidente Alberto Fernández, queremos una Argentina que crece, se desarrolla y se generan inversiones con un rol muy activo del Estado”.



Poner la Argentina de pie es trabajar la implementación de un modelo de desarrollo productivo y competitivo con inclusión social, con un Estado presente que estimule y acompañe a la inversión privada, generando certezas para que los empresarios sigan apostando por la industria

Además de Stratta, Tolosa Paz y Tuero, participaron de las actividades el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción de Entre Ríos, Pedro Gebhart; la senadora provincial Flavia Maidana; el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna; el asesor de la Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad de la Nación PyME del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Sebastián Cernadas; el intendente de Hernández Luis Gaioli y el dirigente de Nogoyá, César Márquez.